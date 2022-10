JAM Tayang Liverpool Vs Brighton Malam Ini, Prediksi Line-up, Gol Mo Salah Mulai Menurun

TRIBUN-MEDAN.com - Liverpool dijadwalkan bentrok kontra Brighton dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-9, malam ini, Sabtu (1/10/2022).

Jam tayang laga Liverpool vs Brighton digelar di Stadion Anfield kick off pukul 21.00 WIB, tak disiarkan SCTV tapi streaming via TV Online.

Dalam duel kali ini, sorotan tertuju kepada penyerang Liverpool, Mohamed Salah yang mulai kehilangan tajinya di Liga Inggris.

Hengkangnya Sadio Mane ke Bayern Muenchen sepertinya membarikan pengaruh besar.

Pemain bintang, Mohamed Salah seperti kehilangan partner utama. Pengganti Sadio Mane yakni Darwin Nunez seperti belum nyetel dengan Mo Salah.

Salah baru mencetak dua gol dari enam laga sejauh ini.

Baca juga: Arsenal Vs Tottenham - Jangan Merasa di Atas Angin, Antonio Conte: Arsenal Bukan yang Dulu

Yang pertama di laga pembuka saat timnya imbang 2-2 kontra Fulham. Yang kedua ketika The Reds dikalahkan Manchester United 2-1 di Old Trafford.

Ini memang baru enam laga, tapi minimnya gol Salah ini menjadi sinyal bahaya jika dibandingkan dengan rekor golnya di musim-musim sebelumnya.

Jika dirata-ratakan, Salah mencetak sekitar 0,60 gol per-90 menit.

Musim lalu, dia melesat dengan 0,75 gol per-90 menit.