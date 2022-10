Pelanggan Usia Senior di Medan Semakin #AmanBersamaGojek, Jadi Andalan Terdepan Berikan Rasa Nyaman

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gojek di Sumatera, sebagai bagian dari platform on-demand terkemuka di Indonesia dan Asia Tenggara terus memperkuat standar keamanan layanan melalui inisiatif #GojekPilihanNyAman dan #AmanBersamaGojek. Memperingati Hari Orang Tua Sedunia atau World Elderly Day yang jatuh pada tanggal 1 Oktober setiap tahunnya, Gojek di kota Medan memberikan penghargaan khusus bagi sejumlah warga senior di dalam ekosistem Gojek.

Melalui sebuah Event “Yang Tua Yang Berkarya” Gojek terus secara konsisten memberikan komitmennya melalui berbagai fitur keamanan baik teknologi maupun non-teknologi bagi semua pelanggan, salah satunya bagi yang berusia lanjut atau warga senior. Sejumlah warga senior di dalam ekosistem Gojek menyampaikan penghargaan mereka terhadap layanan aman dan andal yang secara rutin mereka gunakan setiap hari.

Ibu Wiwin (59 tahun) salah satu pelanggan setia Gojek berusia lanjut menyampaikan,”Saya selalu menggunakan layanan Gojek, karena rumah saya itu masuk gang dan harus berjalan jauh. Saya rasa jauh lebih aman jika saya dijemput di depan rumah ya dengan Gojek. Dan kebanyakan driver-drivernya ramah-ramah saya temui. Jadi saya dengan senang hati juga memberikan tip kepada mitra karena sudah diantar dengan layanan yang baik. Terima kasih Gojek.”

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu mitra usaha senior GoFood pemilik Azan Jus, Suryadi (50 tahun),”Di awal saya membuat usaha setelah saya mengundurkan diri dari kantor lama, saya belajar dan memahami bahwa untuk mengembangkan sebuah bisnis itu perlu bantuan sebuah sistem. Bisnis yang kecil, bisa dibesarkan dengan sistem tersebut. Yaitu dengan aplikasi Gojek. Dan jangkauan pasar, jika selama ini hanya sekitar 1-2 km dari lokasi saya, nah dengan aplikasi GoFood ini jauh lebih luas. Bisa sampai rentang 5-7 km. Di usia saya yang sudah 50 tahun ini, aplikasi ini sangat memudahkan saya mengembangkan bisnis saya dengan cara yang efisien.”

Peringatan Hari Orang Tua Sedunia ini adalah bagian dari kampanye safety & reliability Gojek di Regional Sumatera, yang terus mengedepankan service excellence dalam setiap layanannya. Melalui kampanye ini, Gojek terus berupaya menjadi yang terdepan melalui penambahan berbagai fitur dalam layanan transportasinya dan memberikan pelatihan kepada sejumlah mitra driver untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Seperti misalnya menjaga higienitas kendaraan, penataan kendaraan yang rapi, pelayanan yang ramah dan mitra yang terverifikasi.

Tiga Pilar #AmanBersamaGojek: Upaya Keamanan Menyeluruh

Serangkaian inisiatif di pilar edukasi yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan bagian dari inisiatif #AmanBersamaGojek, yang juga terdiri dari dua pilar lainnya yakni pilar teknologi dan proteksi. Inisiatif ini membuat Gojek dapat menghadirkan keamanan baik di dalam aplikasi, maupun di luar aplikasi (ruang publik).

Pilar Teknologi Gojek SHIELD yang terdapat pada aplikasi Gojek berfungsi memastikan keamanan konsumen dari sebelum memulai perjalanan, selama perjalanan, dan pada situasi darurat. Fitur tersebut diantaranya; verifikasi muka dan identitas driver, penyamaran nomor telepon, bagikan perjalanan, serta tombol darurat yang terhubung dengan Customer Care dan Tim Unit Darurat yang siaga 24/7 dan mengadopsi perspektif korban.

Pilar selanjutnya yakni proteksi, salah satunya dijalankan dengan membuat Zona #AmanBersamaGojek yang merupakan ruang tunggu ramah perempuan, berlokasi di shelter atau titik jemput milik Gojek dan tersebar di lokasi strategis, dekat keramaian atau pun berada di titik transportasi publik. Zona #AmanbersamaGojek mengacu pada kajian After Dark: Encouraging Safe Transit for Women Travelling at Night dari UN Women dan Pulse Lab Jakarta, untuk memahami keamanan dan mobilitas perempuan di wilayah perkotaan khususnya malam hari.

Sahli Adrian Fauzi, District Head Gojek Medan mengatakan,“Melalui ketiga pilar #AmanBersamaGojek, kami berupaya memberikan layanan dan ruang gerak yang aman bagi seluruh ekosistem Gojek, termasuk salah satunya pelanggan senior. Di Medan sendiri, orang-orang dengan kategori usia senior ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari layanan Gojek. Selain layanan yang baik, sebagai bagian dari #AmanBersamaGojek kami juga sudah menyiapkan sejumlah titik jemput di berbagai tempat strategis di kota Medan.”

Di Medan, sejumlah titik jemput untuk memberi rasa aman kepada pelanggan sudah hadir di Plaza Medan Fair, Center Point Medan, Bandara Kuala Namu, Sun Plaza dan Manhattan Times Square. Zona #AmanBersamaGojek sebelumnya telah tersedia di beberapa titik di Jakarta, Bogor, Bandung dan Surabaya, serta terus diperluas keberadaannya seiring perluasan fasilitas titik jemput yang dimiliki oleh Gojek.

