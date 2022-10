Real Mallorca Vs Barcelona Malam Ini, Lewandowski Tak Ada Lelahnya, Momen Barca Rajai Klasemen

Live on

TRIBUN-MEDAN.com - Barcelona dijadwalkan bertandang ke markas Real Mallorca dalam lanjutan Liga Spanyol pekan ke-7, Sabtu (1/10/2022) malam waktu setempat atau Minggu dini hari WIB.

Laga Real Mallorca vs Barcelona digelar di Stadion Palma de Mallorca kick off pukul 02.00 WIB via live streaming.

Peneyrang Barcelona, Robert Lewandowski tampak tetap terjaga motivasinya dengan berlatih di gym jelang menyambangi markas Real Mallorca, Palma de Mallorca dalam pekan ke-7 La Liga.

Robert Lewandowski tak kenal kata libur untuk latihan sepak bola.

Saat para pemain Barcelona lainnya masih istirahat usai jeda internasional, Lewandowski, striker asal Polandia ini berinsiatif latihan di gym pada Kamis (29/9)

Lewandowski bermain 180 menit untuk negaranya di ajang Nationas League lalu. Namun tak membuatnya jadi loyo.

Hal berbeda dialami sejumlah pemain Barca lainnya yang pulang dari jeda internasional dengan membawa cedera, dan karenanya bakal absen akhir pekan ini.

Mereka yang cedera saat membela negaranya antara lain Ronald Araujo, Memphis Depayn, Frankie de Jong, hingga Jules Kounde.

Hector Bellerin juga mengalami cedera soleus kiri.