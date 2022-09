Tanggapi Isu Selingkuh Devi Kirana, Manajer Rizky Billar Ikut-ikutan Emosi: Fitnah, Jaga Mulut

TRIBUN-MEDAN.com - Aktris Devi Kirana baru-baru ini menjadi sorotan lantaran dituding sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar.

Perselingkuhan Rizky Billar yang diketahui Lesti Kejora memicu tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan berujung pelaporan ke polisi oleh Lesti.

Devi Kirana yang beradu akting dalam satu sinetron disebut-sebut cinlok dengan Rizky Billar.

Akibatnya, akun instagram @kiranadevina diserbu netizen.

Bahkan, nama manajer Rizky Billar yakni Dery Saputra ikut terseret.

Ini terlihat dari postingan terakhir Devi Kirana.

"Dear Los Angeles , i’ll never get over you," tulisnya, 23 September 2022.

Namun, postingan itu memunculkan hujatan. Nama manajer Billar pun disentil.

Rizky Billar, Lesti Kejora dan Devi Kirana - (Kolase Tribun Medan)

Dery Syaputra Raeger akhirnya menanggapi isu Rizky Billar ramai dituduh berselingkuh dengan Devina Kirana.

Dery Syaputra membalas komentar netizen di postingan Instagram terakhir Devina Kirana.