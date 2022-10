JA Medical Luncurkan HIFU 2.0, Tirus dan Kencangkan Wajah Dalam Sekejab

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - JA Medical meluncurkan HIFU 2.0 yang merupakan pertama kali ada di Indonesia dalam Moment Anniversary 12th Tribun Medan, di Sun Plaza Kota Medan, Sabtu (1/10/2022).

Head Doctor Of JA Medical Skincare, dr Jessica Angelina menyampaikan salah satu teknologi terbaru perawatan kulit yakni high intensity focused ultrasound (HIFU) merupakan teknologi perawatan kecantikan terbaru yang memberikan banyak kemudahan untuk membuat penampilan lebih sempurna, tampil cantik dalam waktu singkat.

Adapun manfaat dari perawatan HIFU untuk kembali mengencangkan kulit yang kendur melalui metode pengencangan kulit wajah dengan hantaran ultrasound yang terfokus pada titik-titik tertentu.

Dengan kapasitas daya yang tinggi mampu menstimulasi kolagen, melisiskan lemak, dan mengencangkan kulit yang kendur seperti daerah mata, dagu, rahang, pipi dan leher tanpa prosedur operasi.

"Jadi dengan teknologi HIFU terbaru yang hari ini kita launching sangat berbeda dengan mesin HIFU sebelumnya, nah HIFU 2.0 ini sama sekali tidak sakit saat perawatan dan lebih ampuh membuat tirus, " ujar dr Jessica kepada Tribun Medan.

Lanjutnya, saat ini HIFU sangat trend dalam dunia estetik medis yang merupakan solusi terbaik bagi yang ingin tampil lebih muda dengan tekstur kulit kencang.

Selain perawatannya tidak sakit dan ampuh untuk mengencangkan kulit, perawatan HIFU ini hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat, dengan waktu satu jam saja maka kamu akan mendapatkan wajah yang lebih muda kembali.

Dikatakannya, salah satu keunggulan dari perawatan HIFU yaitu kamu tidak perlu beristirahat atau mematuhi pantangan tertentu.

Metode ini dilakukan cukup instan sehingga kamu bisa langsung bepergian atau melakukan aktivitas seperti biasa setelahnya.

Dalam kesempatan yang sama, CEO of Zhengan Indonesia Clinical Specialist and International Clinical Trainer for ILOODA Soutth Korea, Victor Thanu menyampaikan keunggulan lainnya HIFU 2.0 yang diluncurkan oleh JA Medical.