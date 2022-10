NONTON Live Streaming Gratis Timnas Futsal Indonesia Vs China Taipe, Akses di Sini Linknya via HP

TRIBUN-MEDAN.com - Saksiak siaran langsung via live streaming laga Timnas Futsal Indonesia melakoni laga terakhirnya di babak penyisihan grup Piala Asia Futsal 2022 melawan China Taipe malam ini, Minggu (2/10/2022).

Siaran langsung Timnas Futsal Indonesia vs China Taipe kick off pukul 21.00 WIB live MNC TV atau via live streaming RCTI+.

Link nonton live streaming Timnas Futsal Indonesia vs China Taipe bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Timnas Futsal Indonesia memiliki peluang besar lolos ke fase selanjutnya dan bisa mencatatkan sejarah di Piala Asia Futsal 2022.

Pasalnya, pada edisi kali ini, timnas futsal Indonesia sangat berpeluang untuk lolos dari babak penyisihan grup jika berhasil kalahkan China Taipe.

Tentu ini merupakan sebuah pencapaian baru bagi timnas futsal Indonesia.

Timnas futsal Indonesia sudah ikut serta dalam sembilan edisi Piala Asia Futsal.

Namun, timnas futsal Indonesia belum pernah sekalipun lolos dari babak penyisihan grup.

Syaratnya, timnas futsal Indonesia cukup kantongi tiga poin saat menghadapi China Taipei pada Minggu (2/10/2022) malam WIB.

Di Piala Asia Futsal 2022, Indonesia tergabung di Grup C bersama Iran, Lebanon dan Taiwan.