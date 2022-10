SINDIRAN Pedas Deddy Corbuzier Usai Baim Wong dan Paula Verhoeven Bikin Konten KDRT: Lo Gila!

TRIBUN-MEDAN.com – Tak hanya artis Nikita Mirzani yang memberikan kritikan di konten YouTube Baim Wong dan Paula Verhoeven, ternyata Deddy Corbuzier pun ikut naik pitam.

Seperti diketahui, unggahan YouTube terbaru Baim Wong dan Paula Verhoeven tampak menipu polisi dengan pura-pura melaporkan mendapatkan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Memang niat Baim Wong dan paula Verhoeven untuk memberi tahu masyarakat cara membuat laporan KDRT, namun waktunya tidak pas.

Dilansir dari media sosial Instagramnya, Deddy Corbuzier mengunggah penggalan video Baim Wong itu dan menuliskan kalimat yang menohok.

“Sorry Bro, kali ini lo Chuax banget, dan gue sirik gimana caranya bisa kaya lo, konten sekeluarga sama prank," tulisnya dilansir dari Instagram@mastercorbuzier, Minggu (2/10/2022).

Deddy Corbuzier menilai jika Baim Wong dan Paula Verhoeven sudah di luar batas dan menghina banyak pihak.

"But bro, this is out of limit, I'm sorry, not funny dan ini jelas merendahkan polisinya dan KDRT," tegasnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan Baim Wong dan Paula Verhoeven itu tidak termasuk hal yang personal.

"Apa lu udah gila? Ya, gue enggak hubungin lo secara personal, karena ini bukan hal yang personal," lanjut suami Sabrina Chairunnisa itu dalam bahasa Inggris.

Deddy Corbuzier mengaku murka dengan ulah pasangan suami istri tersebut, hingga dirinya mengajak Baim Wong ke kantor TNI.

"Besok ke TNI yuk sama gue," tulis Deddy dalam cuplikan video yang diunggahnya.

(cr18/tribun-medan.com)