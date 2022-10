SOSOK Farwiza Farhan, Aktivis Lingkungan Asal Aceh yang Masuk Daftar Sosok Inspiratif Time 2022

TRIBUN-MEDAN.COM - Farwiza Farhan, perempuan asal Aceh yang merupakan aktivis lingkungan pekan ini dinobatkan sebagai salah satu sosok inspiratif di dunia, dan masuk dalam daftar Time 100 Next 2022 kategori Leaders.

Pencapaian Farwiza Farhan itu pun menarik perhatian dari Bill Gates, perintis Microsoft sekaligus orang terkaya ke-5 di dunia.

Pada cuitan Twitternya, Bill Gates mengatakan bahwa Farwiza Farhan merupakan sosok wanita yang dibutuhkan di masa depan.

"Leader like @wiiiiza make me optimistic for our future (Pemimpin seperti @wiiiza membuat saya optimis tentang masa depan dunia," tulis Bill Gates dalam cuitan twitternya.

Lantas siapakah sosok perempuan yang fotonya nangkring di majalah berita mingguan Amerika Serikat tersebut?

Farwiza Farhan merupakan seorang aktivis lingkungan dan konservasionis hutan di Kawasan Ekosistem Leuser, Sumatra, dimana hewan seperti badak dan harimau masih hidup bebas di alam liar.

Farwiza farhan lahir di Banda Aceh, 1 Mei 1986. Sejak kecil wanita berusia 36 tahun itu tumbuh dan berkembang ditengah-tengah keluarga yang akademis dan moderat. Ayahnya merupakan seorang dosen farmakologi dan mantan anggota DPR, sementara ibunya seorang dosen teknik kimia.

Meski hidup berkecukupan, Farwiza Farhan dan keempat saudaranya dibiasakan untuk tidak hidup dengan berlebihan oleh kedua orang tuanya.

Farwiza Farhan menempuh pendidikan sarjananya di Universiti Sains Malaysia dengan Studi Biologi Kelautan.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan Magisternya di The University of Queensland, Australia dengan studi Manajemen Lingkungan.