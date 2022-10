Bantuan Gempa Taput, Sekda Indra Simaremare: Posko Tanggap Bencana Kita Terapkan One Stop Service

TRIBUN-MEDAN.com, TAPUT - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tapanuli Utara, Indra Simaremare sekaligus Ketua Sekretariat Penanganan Darurat Bencana menerapkan one stop service (pelayanan terpadu satu pintu) dalam menerima bantuan yang masuk dan menyalurkannya kepada korban gempa bumi.

Indra Simaremare menjelaskan bahwa penerapan one stop service ini dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan kepada korban bencana alam, agar tepat sasaran, by name by address.

"Setiap bantuan yang diterima di sekretariat Posko Tanggap Bencana akan disalurkan secara keseluruhan melalui Camat dan Kepala Desa kepada seluruh korban terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Tapanuli Utara," terang Sekda Tapanuli Utara Indra Simaremare, Senin (3/10/2022).

Indra Simaremare pun menyampaikan data bantuan yang telah disalurkan dari Posko Tanggap Bencana sejak hari Minggu (2/10/2022) sampai hari Senin (3/10/2022).

"Hari ini kembali disalurkan sebanyak 750 Paket bantuan dari Posko Tanggap Bencana ke 5 Kecamatan. Setiap paket berisi bahan pokok yang terdiri dari 5 kilogram beras, 10 pcs Mie Instan, 1 Kg Minyak Goreng dan 1 Kg Gula Pasir. 5 kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Pagaran, Tarutung, Sipoholon, Siatas Barita dan Parmonangan," papar Indra Simaremare.

"Penyaluran ini merupakan yang kedua kalinya. Sehari sebelumnya Minggu, tanggal 2 Oktober 2022) pak Bupati dan Kapolda Sumut serta Danrem 023/KS telah melepaskan bantuan untuk diserahkan kepada masyarakat terdampak bencana sebanyak 6.400 paket di 7 kecamatan terdampak bencana yaitu Kecamatan Tarutung, Sipoholon, Siatas Barita, Pagaran, Siborongborong dan Pahae Jae," tambahnya.

Hingga saat ini, pihaknya masih memantau kondisi terkini Kabupaten Tapanuli Utara.

Dari penyampaian pihak BMKG, telah terjadi 110 gempa susulan hingga hari ketiga, Senin (3/10/2022).

Kini, pihaknya masih siaga di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung untuk memantau setiap perkembangan.

(cr3/tribun-medan.com)