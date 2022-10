Bikin Konten Prank KDRT dengan Dalih Edukasi, Baim Wong dan Paula Verhoeven Dihujat Warganet

TRIBUN-MEDAN.COM – Ada-ada saja aksi kontroversial Baim Wong baru-baru ini.

Ya, Baim Wong kembali menjadi sorotan publik setelah dirinya dan sang Istri, Paula Verhoeven merilis konten prank tentang KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)

Seperti yang sudah diketahui, Baim Wong dan Paula Verhoeven memang terkenal sebagai konten kreator yang selalu memanfaatkan situasi yang sedang viral.

Baru-baru ini Baim Wong dan Paula Verhoeven memanfaatkan isu KDRT yang dialami oleh Lesty Kejora sebagai bahan konten mereka.

Pasangan suami istri ini mengaku tergerak membuat konten dengan menganggkat isu hangat ini dengan dalih edukasi agar masyarakat tau bagaimana cara membuat laporan ketika mengalami KDRT.

Dalam video itu tampak Paula Verhoeven datang ke kantor polisi untuk pura-pura melaporkan suaminya atas tuduhan KDRT.

Mendapat laporan itu, polisi pun menyarankan Paula Verhoeven ke Polres untuk melakukan visum terlebih dahulu.

Baca juga: Kamaruddin Takut Barang Bukti Kasus Ferdy Sambo Cs Dihilangkan? Ingin Hakim yang Benar Wakil Tuhan

Baim Wong dan Paula Verhoeven saat ditemui sebelum resepsi pernikahan mereka di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Sabtu (24/11/2018). Bikin Konten Prank KDRT dengan Dalih Edukasi, Baim Wong dan Paula Verhoeven Diserang Warganet (KOMPAS.com/IRA GITA)

Merasa umpannya tergigit sempurna, tak lama Baim Wong muncul dan menyapa para polisi sambil menjelaskan bahwa tak ada kasus KDRT di keluarganya.

Alih-alih mendapat pujian karena inisiatifnya, Baim Wong dan Paula Verhoeven malah dibanjiri hujatan dari warganet lantaran konten tentang prank KDRT yang mereka rilis dinilai tidak etis karena mempermainkan isu yang sangat serius di masyarakat.

“Perempuan di Indo susah2 naikin awareness tentang kdrt biar korban berani untuk speak up, lo berdua malah bikin konten ngeprank kdrt, abis gini jd boy who cried wolf, yg beneran kena kdrt ga didengerin dikira ngeprank juga, congrats ya Baim Paula, i'm really disgusted,” tulis @njotosi.