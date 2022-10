Deddy Corbuzier Ikut Disentil Warganet Karena Parodikan Kasus Lesti Kejora, Singgung Masalah Fetis 

TRIBUN-MEDAN.com – Tak habis pikir, setelah Baim Wong kini Deddy Corbuzier juga membuat konten tentang kasus KDRT yang menimpa Lesti Kejora.

Padahal, baru saja Deddy Corbuzier mengkritik Baim Wong yang membuat prank konten KDRT dan mennyindir Baim dengan kalimat menohok.

Namun, tiba-tiba Deddy Corbuzier pun ikut mengangkat istu tersebut bersama dengan rekannya melalui tayangan "Stand On Mic Take It Easy" atau Somasi yang tayang dalam kanal YouTubenya.

Seperti diketahui, konten Somasi yang dibuat oleh Deddy Corbuzier dan tim, memang kerap membahas kabar-kabar terkini dan sedang hangat menjadi perbincangan.

Maka tak heran, kala mereka membahas soal KDRT yang dilakukan Rizky Billar atas Lesti Kejora karena memang menjadi trending topic belakangan waktu ini.

Namun, bukannya merasa terhibur warganet malah banyak menyatakan kekecewaanya terhadap suami Sabrina Chairunnisa dan rekan-rekannya itu.

Bukan tanpa alasan, warganet menilai Uus dan Deddy membawakan berita tersebut dengan cara bercanda yang kelewat batas.

Mulanya dalam konten Somasi tersebut, Deddy dan Uus membahas membanyak hal hingga mengarah ke masalah rumah tangga Lesti dan Billar.

"Lesti Kejora melaporkan suaminya karena dugaan KDRT," ujar Uus meng-imporsonate Lesti.

"Dugaan tuh gimana ya? Tapi, dia belum yakin itu KDRT atau fetish? Karena masih dugaan 'ini teh digampar pada saat itu konteksnya apa'," sambung Deddy Corbuzier.