JADWAL Live SCTV Liga Champions Pekan Ini, Inter Milan Vs Barcelona, Chelsea Lawan Milan

Jadwal siaran langsung Liga Champions matchday ke-3 akan menayangkan duel big match di mana ada duel Inter Milan vs Barcelona dan Chelsea vs AC Milan di SCTV.

Selain itu, Liverpool menjamu Rangers, Bayern Munchen menyambut Viktoria Plzen, Manchester City vs FC Kobenhavn, Real Madrid vs Shakhtar Donetsk, Juventus vs Maccabi Haifa.

Pertandingan yang disiarkan langsung SCTV mulai Selasa (4/10/2022) malam hingga Rabu dini hari ada laga Bayern Muenchen vs Viktoria Plzen pukul 23.45 WIB.

Kemudian duel yang menjadi sorotan laga antara Inter Milan vs Barcelona Rabu (5/10/2022) dini hari WIB.

Inter Milan akan melakoni laga berat pada pekan ke-3 di Liga Champions melawan Barcelona.

Inter Milan mengawali musim ini dengan kurang apik. Di Liga Champions, mereka hanya mampu menang dari Viktoria Plzen, dan kalah saat melawan Bayern Munchen.

Persaingan di Grup C sangat berat, karena selain Barcelona juga ada raksasa Jerman Bayern Munchen yang kini memuncaki klasemen dengan poin sempurna 6.

Di Liga Italia, Inter Milan juga tak baik-baik saja. Pada laga terakhir, pasukan Simone Inzaghi kalah dari Udinese dengan skor 3-1 dan kini ada di posisi 7 dengan baru mengoleksi 12 poin dari tujuh pertandingan.

Sebaliknya, Barcelona tengah bangkit setelah musim lalu terpuruk.

Barcelona terus meraih hasil positif terutama di Liga Spanyol, dimana mereka terus bersaing dengan Real Madrid di perburuan posisi puncak.

