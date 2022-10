Jalin Komunikasi Antar Pelajar, SMK Grafika Bina Media Gelar Turnamen Futsal

TRIBUN-MEDAN.COM - Untuk membangun komunikasi serta mengembangkan minat dan bakat pelajar dalam olahraga futsal, SMK Grafika Bina Media Medan menggelar turnamen antar pelajar tingkat SMP se-Kota Medan, Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan Kepala SMK Grafika Bina Media, Midian Y Naibaho, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tribun-Medan.com (Grup Kompas Gramedia), Senin (3/10/2022).

"Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun komunikasi, menjalin silahturahmi, serta mengembangkan bakat dan minat pelajar dalam olahraga futsal. Selain itu juga mengenalkan lebih luas lagi SMK Grafika Bina Media kepada khalayak ramai khusus bagi pelajar tingkat SMP,"kata Midian Naibaho.

SMK Grafika Bina Media menggelar turnamen futsal antar pelajar tingkat SMP se-Kota Medan, sumut. (Dok.SMK Grafika Bina Media).

Adapun turnamen yang bertemakan “Let’s Play Together, Fair Play is Our Game” ini berlangsung sejak 27 September hingga 1 Oktober 2022 di lapangan utama SMK Grafika Bina Media, Jalan Setia Budi, Tanjung Sari, Medan.

Midian Y Naibaho mengatakan, turnamen futsal ini diikuti 40 tim dari SMP swasta maupun negeri yang ada di kota Medan.

Pembukaan turnamen turut dhadiri Ketua Yayasan, Alumni, Kepala Sekolah, Guru, dan Pegawai. Serta didukung oleh Bina Media Mart dan Alumni SMK Grafika Bina Media mulai dari angkatan I hingga angkatan XXI.

Turnamen futsal ini kata Midian Y Naibaho, dimulai pukul 13.00 hingga 17.30 WIB dengan menggunakan sistem gugur, di mana setiap tim yang kalah tidak dapat melanjut ke babak selanjutnya.

Lanjut Midian, hadiah menarik telah dipersiapkan panitia bagi para pemenang.

Para Juara turnamen futsal yang digelar SMK Grafika Bina Media Medan untuk pelajar tingkat SMP se-Kota Medan, Sumatera Utara. (Dok.SMK Grafika Bina Media).

Untuk Juara 1 mendapatkan uang tunai Rp 2.000.000 ditambah piala dan sertifikat.

Kemudian, Juara 2 mendapatkan uang tunai Rp 1.500.000 ditambah piala dan juga sertifikat.