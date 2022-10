Resmi Diumumkan Surya Paloh, Nasdem Sergai Siap Menangkan Anies Baswedan Sebagai Presiden 2024

TRIBUN-MEDAN.com, SERGAI - Partai Nasdem secara resmi telah mengumumkan nama Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden tahun 2024.

Keputusan mengusung Anies Baswedan itu pun disambut hangat oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Serdang Bedagai.

Ketua DPD Partai Nassem Sergai, Joni Walker Manik mengatakan siap bekerja untuk memenangkan Anies Baswedan di Kabupaten Sergai.

"Kita sambut baik dan kita patuh kepada keputusan partai siapa pun yang sudah ditetapkan Ketum kita siap mendukung dan memenangkannya khusus di Kabupaten Serdangbedagai," kata Joni kepada Tribun, Senin (3/10/2022).

Joni mengatakan, keputusan partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan bertarung di Pilpres tahun 2024 tentu sudah memiliki pertimbangan yang matang.

Dia sendiri melihat sosok Anies sebagai pemimpin yang ideal dengan pengalaman sebagai pemimpin di DKI Jakarta.

"Tentu sudah ada pertimbangan tentang siapa yang akan diusung oleh Nasdem dalam pertarungan di Pilpres mendatang. Dan saya menilai Anies sosok ideal dengan pengalamannya sebagai Gubernur DKI Jakarta," kata dia.

Dengan keputusan partai Nasdem tersebut, Joni berujar akan bersama sama semua kader Nasdem Kabupaten Sergai untuk memenangkan Anies di Kabupaten Sergai.

Dia pun mengajak seluruh kader Partai Nasdem Sergai untuk mulai bekerja memenangkan Anies sebagai Presiden Indonesia.

"Kita akan bekerja untuk menjalankan arahan partai dan saya meminta agar seluruh kader partai Nasdem bekerja memenangkan Anies sebagai presiden," tutupnya.

Pengumuman nama Anies Baswedan sebagai calon presiden sebelumnya diumumkan secara langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022) pagi.

Surya Paloh meyakini sosok Anies Baswedan yang terbaik dan layak memimpin Indonesia ke depan.

"Inilah kenapa akhirnya NasDem melihat seorang sosok Anies Rasyid Baswedan. Kami mempunyai keyakinan pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro sejalan, kenapa Anies Baswedan, jawabannya adalah why not the best," ujar Paloh.

(cr17/tribun-medan.com)