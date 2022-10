Bye Overweight dan Obesitas, 600 Orang Berhasil Turun Berat Badan Melalui LWC!

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dewasa ini, overweight dan obesitas masih menjadi masalah kesehatan yang sering dialami di Indonesia. Obesitas ialah suatu kondisi ketika lemak menumpuk di dalam tubuh yang disebabkan oleh kalori yang masuk lebih banyak dibandingkan yang dibakar. Berat badan berlebih dan obesitas juga dapat menjadi faktor utama munculnya penyakit-penyakit kronis yang dapat mengganggu kesehatan hingga kematian. Penyakit kronis yang dapat diderita seperti hipertensi, diabetes melitus, osteoarthritis, dan lain sebagainya.

Overweight dan obesitas adalah kedua hal yang berbeda. Overweight ditandai dengan body mass index 25.0 atau <30>30. Dalam rangka mengatasi permasalahan overweight dan obesitas, Klinik LIGHThouse menyelenggarakan kompetisi penurunan berat badan secara GRATIS di kota-kota besar, seperti Jabodetabek, Surabaya dan Medan.

Kompetisi ini dilakukan selama 12 minggu dan dipandu langsung oleh Slim Right Expert seperti Dokter, Ahli Gizi, Psikolog hingga Psikiater. Program LWC 2022 ini dirancang khusus dengan komprehensif mulai dari screening kesehatan, personality test, psychology test, treatment hingga produk-produk rendah kalori untuk penunjang program diet. Dengan demikian, kompetisi LWC 2022 ini sudah teruji keamanannya untuk seluruh peserta.

Berikut Syarat dan Ketentuan peserta mengikuti LWC 2022 di Medan:

Laki-laki dan perempuan yang berusia 20-45 tahun dengan kondisi badan gemuk dan/atau BMI >27.5 Belum pernah terdaftar sebagai pasien Klinik LIGHThouse Indonesia Berdomisili di Medan Memiliki motivasi dan komitmen untuk mendapatkan berat badan ideal

Jika telah sesuai dengan kriteria peserta LWC 2022 diatas, peserta WAJIB mengisi form pendaftaran yang ada di link berikut: bit.ly/LWC2022MDN atau bisa klik link di bio IG @lighthouse_indo dan klik link pendaftaran untuk wilayah Medan. Pendaftaran akan ditutup pada 4 Oktober 2022.

Program LWC akan memilih 60 orang finalis yang terdiri dari 20 orang dari Jabodetabek, 20 orang dari Surabaya, dan 20 orang dari Medan. Dalam kesempatan ini, LWC akan memilih kembali peserta lomba dengan tingkat persentase turun berat badan dan mematuhi seluruh rules kompetisi sebagai 3 pemenang yang terdiri dari Juara I, Juara II, dan Juara III dengan total hadiah hingga jutaan rupiah.

Berikut rangkaian hadiah yang akan didapatkan oleh pemenang LWC 2022:

Rangkaian hadiah pemenang LWC 2022. (Arsip LIGHThouse Indonesia)

Pemenang ke 1 LWC 2022 akan mendapatkan:

Uang tunai seniai Rp 5.000.000

Paket lanjutan senilai Rp 5.000.000

Produk senilai Rp 5.000.000

Pemenang ke 2 LWC 2022 akan mendapatkan:

Uang tunai senilai Rp 3.000.000

Paket lanjutan senilai Rp 3.000.000

Produk senilai Rp 3.000.000

Pemenang ke 3 LWC 2022 akan mendapatkan:

Uang tunai senilai Rp 2.000.000

Paket lanjutan senilai Rp 2.000.000

Produk senilai Rp 2.000.000

Selain itu, LWC 2022 juga akan memberikan GRATIS Paket Program LIGHTweight senilai Rp 20.000.000 untuk seluruh finalis saat kompetisi dan EXTRA bonus 3 unit sepeda dari Rodalink Indonesia untuk pemenang di wilayah Jabodetabek, Medan & Surabaya.

Untuk seluruh finalis yang berhasil lolos seleksi akan dihubungi lebih lanjut oleh tim LIGHThouse Indonesia melalui kontak yang sudah dicantumkan oleh masing-masing peserta di Google Form. Are you ready to lose and win the game? Jadilah bagian dari #LWC2022 & beat the game!

Special thanks to our media partner:

@tribunmedancom