Komitmen Elektrifikasi Honda di Indonesia Electric Motor Show 2022

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Wujud komitmen PT Astra Honda Motor (AHM) dalam mendukung upaya percepatan program elektrifikasi kendaraan bermotor terus diperkuat. Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2022 menjadi ajang selanjutnya bagi perusahaan, sebagai wadah untuk menunjukkan ekosistem kendaraan listrik Honda.

Pada IEMS 2022 yang berlangsung pada 28-30 September di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, AHM menghadirkan Honda PCX Electric, baterai, dan stasiun penukaran baterai (swab battery) sebagai bagian yang tak terpisahkan. Layanan Emergency Road Assistant (ERA) semakin mengoptimalkan layanan bagi pengguna kendaraan listrik Honda.

Hadirnya AHM pada IEMS menjadi keikutsertaan yang kedua, setelah pada 2019 di ajang yang sama, Honda PCX Electric sudah menunjukkan konsep serupa dengan tahun ini, lengkap beserta baterai dan stasiun penukarannya yang mendukung era elektrifikasi.

Penampilan Honda PCX Electric di Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2022 menarik minat pengunjung.

Andy Wijaya, GM Marketing Planning & Analysis AHM mengatakan, semua yang Honda tunjukkan dalam IEMS 2022 merupakan konsep ekosistem terintegrasi sepeda motor Honda yang dibutuhkan di masa mendatang. Ini juga menjadi salah satu bentuk dukungan Honda terhadap visi pemerintah memasuki era elektrifikasi.

Sementara itu Gunarko Hartoyo, Corporate Communication and Sales Manager PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumatera Utara mengungkapkan, pihaknya sangat mendukung komitmen Honda dalam mendukung upaya percepatan program elektrifikasi kendaraan bermotor. Dimana partisipasi dalam IEMS 2022 menjadi bukti keseriusan perusahaan menghadapi era sepeda motor listrik yang akan berlangsung hingga beberapa tahun mendatang.

Belum lama ini, AHM juga menghadirkan dukungan kepada pemerintah dalam rangkaian pelaksanaan KTT G20. Honda PCX Electric dan pengisian daya Honda Mobile Power Pack ditunjukkan pada ajang The 3rd Trade, Investment, and Industry Working Group Meeting and Ministerial Meeting (The 3rd TIIWG and TIIMM) G20 Indonesia 2022.

