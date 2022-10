LIVE SCTV! Link Nonton Live Streaming Bayern Muenchen Vs Viktoria Plzen Jam 23.45, Akses di Sini

Laga lanjutan Grup C Liga Champions antara Bayern Munchen vs Viktoria Plzen akan berlangsung di Stadion Allianz Arena, Selasa (4/10/2022) pukul 23.45 WIB live SCTV.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming laga antara Bayern Muenchen vs Viktoria Plzen dalam lanjutan Grup C Liga Champions 2022-2023, Selasa (4/10/2022).

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Bayern Munchen vs Viktoria Plzen bisa anda tonton via live streaming via HP.

Link streaming Bayern Munchen vs Viktoria Plzen bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Bayern Muenchen diprediksi menang mudah melawan Vikrtoria Plzen meski ditinggal Thomas Muller dalam lanjutan penyisihan grup Liga Champions.

Bayern Munchen membidik kemenangan mutlak atas Viktoria Plzen meski ditinggal Thomas Muller yang absen pada matchday ketiga Liga Champions.

Di atas kertas, Bayern Munchen lebih diungggulkan memetik poin penuh ketimbang klub asal Republik Ceko tersebut.

Kemenangan menjadi target wajib dari Die Roten. Selain menjaga asa untuk bisa lolos ke babak 16 besar, skuat asuhan Julian Nagelsmann ini berburu kesempurnaan.

Dari sepasang laga pembuka Liga Champions fase grup, raksasa Bundesliga ini belum tersentuh kekalahan.

Munchen sukses mengandaskan perlawanan Inter Milan (0-2) dan Barcelona (2-0). Hasilnya, Thomas Muller dkk menduduki posisi puncak klasemen Grup C.