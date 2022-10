Swiss-Belinn Medan Tawarkan Tradisi Phang Teh Lengkap dan Terjangkau

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Swiss-Belinn Medan merupakan salah satu hotel bintang 3 (tiga) yang dikelola oleh manajemen Swiss-Belhotel International. Terletak di lokasi strategis di Jalan Surabaya yang juga dikenal sebagai pusat kuliner, menjadikan Swiss-Belinn Medan sebagai salah satu hotel pilihan saat berkunjung ke Kota Medan. Hotel ini juga menyediakan akses mudah dan cepat dari dan menuju Bandar Udara Internasional Kualanamu maupun stasiun.

Bagi mereka yang ingin menyelenggarakan pesta pernikahan yang spesial dan sakral dimana para pasangan menyatukan visi dari sebuah hubungan. Swiss-Belinn Medan menyediakan berbagai penawaran istimewa untuk membantu para tamu untuk merealisasikan rencana yang telah disusun dan memastikan seluruh acara dapat berjalan sempurna sesuai dengan harapan.

“Kota Medan dikenal sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya yang masyarakatnya terdiri dari berbagai suku dan kebudayaan. Swiss-Belinn Medan berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk bagi mereka yang ingin menggelar acara Tradisi Minum Teh (Phang Teh), kami menyediakan Paket Phang Teh dengan harga yang cukup kompetitif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan,” ujar Dhani Harry Prayudhi selaku General Manager Swiss-Belinn Medan.

Adapun 2 (dua) pilihan paket Phangteh yang ditawarkan yaitu Paket Dragon seharga 3.600.00 net termasuk menginap selama 2 (dua) malam di kamar Superior Deluxe, makan pagi untuk 2 (dua) orang lengkap dengan honeymoon bed set up, pemakaian 1 (satu) venue selama 8 jam dan snack untuk 30 orang. Sementara Paket Phoenix, seharga IDR 5.600.000 net termasuk menginap selama 2 (dua) malam di kamar President Suite dengan honeymoon bed set up dan makan pagi untuk 4 (empat) orang, set up acara di dalam President Suite dan sajian snack untuk 30 orang.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi telepon atau WhatsApp di +62851-5966-5531. Untuk penawaran serta informasi promo terbaru dapat mengunjungi official Instagram @swissbelinnmedan dan swiss-belhotel.com.

