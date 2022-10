BELI Mobil Bisa Dapat Mobil, Berikut Promo yang Ditawarkan Honda di GIIAS Medan

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Honda kembali berpartisipasi di ajang GIIAS Medan yang diadakan di Santika Convention Hall sejak tanggal 5 hingga 9 Oktober mendatang.

Berlokasi di Booth C dengan lahan seluas 272m2, booth Honda akan menampilkan jajaran produk unggulannya termasuk All New Honda HR-V RS, All New Honda BR-V Prestige with Honda SENSINGTM, Honda City Hatchback RS with Honda SENSINGTM, dan New Honda CR-V Prestige.

General Manager Main Dealer Honda Outside Java Region 1, Nukman Hung Lim mengatakan, setelah absen selama 3 tahun, pada ajang GIIAS Medan 2022 kali ini kami yakin akan disambut penuh antusias oleh konsumen di Medan.

Berbagai produk unggulan Honda dan juga bakal calon SUV terbaru Honda akan menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk mengunjungi booth Honda.

Selain itu, berbagai program penjualan menarik telah kami siapkan juga dimana semakin memberikan nilai lebih sekaligus memudahkan konsumen untuk memiliki mobil Honda.

Seorang SPG (Sales Promotion Girl) sedang berpose didepan sebuah mobil di Santika Dyandra Convention Center Jalan Pengadilan, Kota Medan, Rabu (5/10) siang. Pameran otomotif yang bertajuk Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) diikuti delapan merek kendaraan dan berlangsung dari 5-9 Oktober 2022. (TRIBUN MEDAN/ABDAN SYAKURO)

Khusus untuk menyambut GIIAS Medan 2022, Honda menyiapkan program penjualan bertajuk “Shocktober”, yang meliputi:

1. Paket Spesial:

DP rendah mulai 10 jutaan*

Angsuran ringan mulai 2 juta*

Tenor hingga 8 tahun*

Bunga 0 persen

2. Voucher Lucky Dip & Hadiah Langsung

Setiap konsumen yang melakukan pembelian mobil Honda selama GIIAS Medan Auto Show 2022 berlangsung akan mendapatkan: