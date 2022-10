SEDANG BERLANGSUNG Inter Milan Vs Barcelona, Akses di Sini Link Nonton Live Streaming via HP

Link Live Streaming Inter Milan vs Barcelona Liga Champions 2022-2023, Rabu (5/10/2022)

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung siaran langsung via live streaming duel big match yang mempertemukan Inter Milan vs Barcelona pada laga ketiga Grup C Liga Champions 2022-2023, Rabu (5/10/2022) dini hari nanti.

Laga Inter Milan vs Barcelona diselenggarakan di Stadion Giuseppe Meazza, Selasa (4/10/2022) atau Rabu pukul 02.00 WIB live SCTV.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Inter Milan vs Barcelona bisa ditonton via live streaming.

Link streaming Inter Milan Vs Barcelona bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Inter Milan selaku tuan rumah berada dalam situasi kurang menguntungkan dalam menatap laga melawan Barcelona.

Inter Milan diprediksi menelan kekalahan dari Barcelona dalam duel nanti.

Hal itu tak terlepas dari start kurang mengesankan tim asuhan Simone Inzaghi dalam mengarungi kompetisi musim ini.

Di kompetisi Liga Italia, Inter Milan mengalami start terburuknya dalam 11 tahun terakhir.

Empat kekalahan yang diderita Inter Milan dalam delapan laga pembuka musim ini jadi alasannya.

Terbaru, Inter Milan harus menelan kekalahan beruntun dalam dua laga pamungkasnya masing-masing melawan Udinese dan AS Roma.