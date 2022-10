LINK NONTON Drama Korea One the Woman Full Episode, Kisahkan Pengacara yang Ungkap Kasus Menantu

Drama Korea One the Woman

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Drama Korea One the Woman atau Wonder Woman merupakan drama Korea melodrama terbaru yang akan ditayangkan di Viu 18 September 2021 lalu.

Drama Korea One the Woman ini disutradarai oleh Choi Young Hoon, yang juga menggarap drama OB & GY dan Five Fingers, serta ditulis naskahnya oleh Kim Yoon.

Drama One The Woman tayang sebanyak 16 episode dengan di Viu.

Drama One The Woman merupakan drakor bergenre komedi romantis, drama besutan SBS ini memulai tayangan perdananya pada 17 September 2021.

Spoiler One the Woman

Drama Korea One the Woman bercerita tentang seorang pengacara yang tangguh dan kasar, yang suatu hari kehilangan semua ingatannya dan jiwanya tertukar dengan seorang ibu rumah tangga konservatif yang sangat mirip dengannya.

Jo Yeon Joo (diperankan oleh Honey Lee) adalah seorang pengacara terbaik kejaksaan agung dan satu-satunya putri pelaku aksi dalam kelompok gangster.

Dilaporkan jika saat mengejar tersangka yang terlihat sangat mirip dengannya, dia mengalami kecelakaan mobil misterius.

Hidupnya berubah ketika dia terbangun dari koma hidupnya tertukar dengan putri bungsu dari konglomerat yang termasuk 20 besar di dunia keuangan.

Wanita tersebut merupakan menantu dari Grup BK, salah satu grup terkemuka di Korea, mengikuti perjodohan yang tidak diinginkannya.