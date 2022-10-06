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Liga Champions

NONTON Live Streaming Chelsea Vs AC Milan Liga Champions Jam 02.00, Klik di Sini Linknya via HP

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Chelsea vs AC Milan ini bisa anda tonton via live streaming dari HP.

Editor: Ilham Fazrir Harahap
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Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Chelsea vs AC Milan ini bisa anda tonton via live streaming dari HP. 

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming duel big match antara Chelsea vs AC Milan Lanjutan penyisihan Grup E Liga Champions Rabu (5/10/2022) malam waktu setempat atau Kamsi dini hari WIB.

Keseruan laga Chelsea vs AC Milan dihelat di Stadion Stamford Bridge pada Kamis, (6/10/2022) dini hari pukul 02.00 WIB live SCTV.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Chelsea vs AC Milan ini bisa anda tonton via live streaming dari HP.

Link nonton live streaming Chelsea vs AC Milan bisa diakses di akhir artikel ini.

Chelsea sudah tahu ada tiga pemain berbahaya dari AC Milan menjelang laga Liga Champions di Stamford Bridge.

Laga Chelsea melawan AC Milan ini ibaratnya seperti audisi untuk transfer besar senilai 97 juta Poundsterling.

Keseruan laga Chelsea vs AC Milan dihelat di Stadion Stamford Bridge pada Kamis, (6/10/2022) dini hari pukul 02.00 WIB live SCTV.
Keseruan laga Chelsea vs AC Milan dihelat di Stadion Stamford Bridge pada Kamis, (6/10/2022) dini hari pukul 02.00 WIB live SCTV. (SCTV)

Chelsea akan mencari tiga poin pertama mereka di Liga Champions musim ini setelah kalah dari Dinamo Zagreb dan seri melawan RB Salzburg

Chelsea akan berusaha untuk membuat tanda di Liga Champions musim ini ketika mereka menjamu AC Milan.

Tim Graham Potter hanya mengambil satu poin dari dua pertandingan pembukaan penyisihan grup.

Kekalahan 1-0 di Dinamo Zagreb terbukti menjadi paku terakhir di peti mati untuk mantan manajer Thomas Tuchel.

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