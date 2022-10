PROMO Mitsubishi Motors di GIIAS Medan, Cashback hingga DP Ringan Mulai 10 Persen

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Pada perhelatan Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) Medan, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memarkan model unggulannya seperti New Pajero Sport, New Xpander dan New Xpander Cross.

Pada pameran otomotif yang diselenggarakan mulai tanggal 5 hingga 9 Oktober 2022 ini, booth Mitsubishi Motors mengangkat tema Life's Adventure Park yang merupakan konsep branding terbaru MMKSI.

Selain itu, MMKSI tentunya juga menyediakan unit test drive yang terdiri dari model New Xpander dan New Xpander Cross yang dapat dinikmati para pengunjung.

"Pada hari ini di GIIAS Medan, kami akan lebih menekankan pada Life’s Adventure Branding ini melalui berbagai persembahan kami mulai dari program penjualan yang menguntungkan, produk dengan nilai investasi yang tinggi, serta layanan yang tentunya memuaskan," Ujar Tetsuhiro Tsuchida selaku Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI, Kamis (6/10/2022).

Dikatakannya, Performa penjualan kendaraan Mitsubishi Motors di kota Medan pun cukup tinggi dan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap penjualan MMKSI di Sumatera Utara.

"Khusus penjualan MMKSI di Sumatera Utara telah berkontribusi sebesar 27 persen terhadap penjualan di Sumatera dan didominasi oleh model Xpander & Xpander Cross," tuturnya.

Pada pameran otomotif ini, Mitsubishi Motors menghadirkan tiga booth zona yang terdiri dari Daily Life’s Adventure Zone, Tomorrow Life’s Adventure Zone dan Wonderful Life’s Adventure Zone

Nah, pada GIIAS 2022 di Medan kali ini, MMKSI juga memberikan promo menarik untuk pembelian mobil selama pameran berlangsung.

Berikut promo Mitsubishi Motors di GIIAS 2022 Medan

1.New Xpander