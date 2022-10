Wuling Motors Hadirkan Kendaraan Listrik Terbaru dan Promo Menarik di GIIAS 2022 Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Melanjutkan partisipasinya di rangkaian GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS), Wuling Motors (Wuling) memeriahkan GIIAS Medan 2022 yang berlangsung pada tanggal 5-9 Oktober 2022 di Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention Medan.

Wuling membawa semangat 'The Future is Here, yang diwujudkan dengan kehadiran lini produk lengkapnya, termasuk Air ev yang merupakan kendaraan listrik pertama Wulling di Tanah Air.

Beragam promo menarik pun ditawarkan selama pameran guna memudahkan pengunjung untuk memiliki produk Wuling pilihannya.

"Dengan semangat 'The Future is Here' kami menghadirkan beragam produk yang mendukung mobilitas modern dan didukung dengan ragam inovasi," ujarnya Bob Morgan, Regional Sales Area Wuling Motors, Rabu (5/10/2022).

"Hal ini sejalan dengan semangat 'Drive for A Better Life' yang mendorong kami untuk selalu berinovasi baik dalam segi produk maupun layanan kepada konsumen, khususnya di Medan dan sekitarnya. Tak hanya itu, terdapat berbagai promo bagi pengunjung selama acara," tambahnya.

Mengenai ragam produk yang dipamerkan, Wuling menampilkan Air ev, kendaraan listrik yang memiliki desain future tech serta teknologi berkendara modern.

Mobil ramah lingkungan ini memiliki berbagai keunggulan, seperti kemudahan pengisian daya yang dapat dilakukan di rumah, keamanan baterai yang terjamin, sampai dengan rangka yang kokoh serta airbag yang membuat konsumen dapat merasa tenang dan aman dalam menggunakannya.

Pengguna pun dimanjakan dengan beragam fitur cerdas yang semakin memudahkan ketika berkendara bersama Wuling Air ev.

Wuling Remote Control App via Internet of Vehicle dan perintah suara berbahasa Indonesia dengan WIND juga diaplikasikan di Wuling Air ev.

Pada segmen SUV, Almaz RS yang merupakan The First Intelligent Digital Car turut tampil dengan perintah suara berbahasa Indonesia pertama, Wuling Indonesian Command (WIND), serta inovasi Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE) yang memadukan Advanced Driver Assistant System (ADAS) dan Internet of Vehicle (IoV).