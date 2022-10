Polres Siantar Lakukan Tes Jasmani dan Beladiri Berkala Bagi Personel

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Kapolres Pematangsiantar AKBP Fernando memimpin langsung pelaksanaan kegiatan Tes Kesamaptaan Jasmani dan Beladiri berkala Polri Sementer II serta Beladiri UKP TMT 01-01-2023.

"Kegiatan ini dilakukan secara rutin dan dilakukan di Lapangan Brimob Kompi 2 Yon B Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar," kata Kapolres Siantar AKBP Fernando, Jumat (7/10/2022).

Kegiatan ini dihadiri Wakapolres, Para Kabag, Para Kasat, Para Kapolsek, Para Kasi, Perwira, Bintara dan ASN Polres Pematangsiantar.

Pria dengan melati dua dipundaknya ini menyampaikan sebelum pelaksanaan kegiatan, seluruh personil dilakukan tes kesehatan tekanan darah guna mengecek kesehatan terhadap para peserta Kesamaptaan Jasmani dan dilanjutkan dengan pemanasan oleh panitia.

"Jadi setiap personel diharuskan lari 12 menit, pull up, push up, sit up dan shutle run dan bagi anggota yang akan naik pangkat, wajib mengikuti tes beladiri Polri yang secara rutin dilaksanakan setiap 6 sekali," terangnya.

Kegiatan ini, akunya, sangat penting karena setiap personil Polri dituntut memiliki fisik yang prima dalam pelaksanaan tugas.

Selain itu, masih dikatakan AKBP Fernando, kegiatan tes Kesamaptaan Jasmani ini juga satu faktor pendukung pengembangan karier personel Polri antara lain persyaratan untuk mengikuti Sespim, Sespimma, Sekolah Inspektur Polisi (SIP) dan Sekolah Alih Golongan serta merupakan satu syarat dalam pengusulan kenaikan pangkat.

"Harapannya, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan maksimal dan bagi personil di atas 50 tahun agar jangan dipaksakan demi menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan," pungkasnya.

(akb/tribun-medan.com)