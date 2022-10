Promo Nonton Buy One Get One di Cinepolis Lippo Plaza Medan, Cukup Scan Barcode

TRIBUN-MEDAN.COM - Nonton di Bioskop Cinepolis Lippo Plaza Medan, kini jadi lebih hemat.

Manajer Cinepolis Lippo Plaza Medan Dimas Barra mengatakan, hanya dengan scan barcode, kamu sudah bisa mendapatkan promo buy one get one.

"Caranya scan barcode, lalu isi data kita, terus kode voucher promo beli 1 dapat 1 akan dikirim 1x24 jam ke email setelah mengisi data," kata Dimas Barra, Jumat (7/10/2022).

Promo berlaku dari 30 September -18 Oktober 2022 di Cinepolis Lippo Plaza Medan.

Tiket dapat dipakai mulai hari Senin-Jumat dan tidak berlaku pada Sabtu-Minggu.

"Promo tiket dapat ditonton untuk semua film (kecuali film premium & film harga spesial) di studio reguler 2d only," tutur Dimas Barra.

Promo buy one get one hanya bisa dipakai di Bioskop Cinepolis Lippo Plaza Medan Lt 1, Jalan Imam Bonjol No.6, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara.

Berikut jadwal film yang tayang di Cinepolis Lippo Plaza Medan.

- Amsterdam (Reguler 2D)

- The Woman King (Reguler 2D)

- Vikram Vedha (Reguler 2D)

- Pamali (Reguler 2D)

- Jailangkung Sandekala (Reguler 2D)

- Smile (Reguler 2D)

- Ticket To Paradise (Reguler 2D)

- Shin Ultraman (Reguler 2D)

- The Quintessential Quintuplets The Movie (Reguler 2D)

"Ayo tunggu apalagi, jangan sampai kehabisan promo nya," pungkas Dimas Barra.

