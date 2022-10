Rumah Tahfiz Qur'an Dirusak, Massa Desak Pemkab Deliserdang Segera Tutup The Hill Hotel & Resort

TRIBUN-MEDAN.com, LUBUKPAKAM - Ratusan orang yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Rumah Tahfiz Qur'an Siti Hajar melakukan aksi unjukrasa ke kantor Bupati Deliserdang Jum,at, (7/10/2022).

Aksi ini menuntut agar Pemkab Deliserdang menutup The Hill Hotel & Resort di kawasan Kecamatan Sibolangit.

Penutupan dipinta karena menganggap selama ini pihak The Hill lah dibalik kasus pengrusakan rumah Tahfiz Siti Hajar yang terjadi pada pertengahan September lalu.

Saat itu berulang kali massa mengucapkan takbir. Selain itu juga berulang kali disuarakan agar The Hill ditutup. " Tutup The Hill...tutup The Hill. Takbir, "teriak massa.

Salah satu kordinator aksi, Azanul Shauty sempat menyampaikan melalui pengeras suara dan menegaskan bahwa kedatangan mereka tidak ada unsur SARA.

Karena Pemkab Deliserdang adalah pemangku kekuasaan di Deliserdang yang mampu membuka dan menutup tempat usaha makanya mereka datang. Dianggap kalau The Hill sudah kelewatan.

"The Hill ini sudah kelewatan terlalu berani datang ke rumah institusi pendidikan dengan bawa palu dan bawa barang-barang yang dapat mencederai anak-anak kita. Kita tidak bicara masalah SARA. Kita membicarakan kemenangan Pemkab, "ucap Azanul Shauty.

Ia meminta agar Bupati Deliserdang tidak perlu takut dengan siapa orang yang ada dibelakang The Hill. Ditegaskan kalau mereka siap juga berada di belakang Bupati. Ketika itu tidak hanya Azanul Shauty saja yang menyampaikan orasi di depan gerbang kantor Bupati.

Secara bergiliran tokoh agama juga ikut menyampaikan aspirasi. Selain dari Deliserdang juga ada tokoh agama dari Labuhan Batu, Binjai hingga Langkat. Mereka mengaku merasa terpanggil karena tidak terima dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak The Hill kepada Rumah Tahfiz Qur'an Siti Hajar beberapa waktu lalu.

Disampaikan juga bahwa mereka saat ini belum puas dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat ini. Hal ini lantaran dalam kasus pengrusakan dan aksi demo suruhan pihak The Hill di rumah tahfiz baru dua orang yang ditangkap. Menurut massa belum ditangkap aktor utama pelaku pengrusakan dan yang menyuruh mengintimidasi atau menakut-nakuti para santri selama ini.

Persoalan izin rumah tahfiz juga sempat disinggung. Massa meminta agar secepatnya rumah Tahfiz yang keberadaannya di dekat hotel diberi izin oleh Pemkab. Dianggap rumah Tahfiz lah yang paling duluan berdiri di lokasi. Asisten I Pemkab, Citra Efendy Capah sempat menemui massa. Namun ia tidak diberi untuk menyampaikan pendapat karena massa saat itu maunya yang datang dan mendengarkan aspirasi mereka langsung adalah Bupati Ashari Tambunan.

(dra/tribun-medan.com).