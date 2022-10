Serapan Anggaran Pemprov Sumut Capai 70 Persen, Edy Rahmayadi Sebut Inflasi Terkendali

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Serapan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah mencapai 70 persen.

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengatakan berbagai kegiatan pembangunan fisik tengah dilakukan untuk mempercepat serapan anggaran tahun 2022.

"Kegiatan penyerapan terus diupayakan, ini bersangkutan dengan kegiatan fisik. Fisik ini tak bisa langsung diserap. Karena dia ada pelaksanaan yang harus diselesaikan per administrasi per termin. Jadi selesai 10 persen dibayar, 20 persen dibayar. Begitu dia. Tetapi ini sudah on the track sudah pada posisinya. Saat ini sudah posisi di 70 an persen, mudah-mudahan terkejar lah ini semua," ujar Edy, Jumat (7/10/2022).

Masih dikatakan Edy Rahmayadi, pihaknya memastikan tingkat inflasi di Sumut sudah terkendali.

Ia menargetkan tingkat inflasi akan membaik pada Desember mendatang.

"Inflasi terkendali cukup bagus, karena kita sudah mengantisipasi di belakang jauh-jauh hari kita berharap sampai Bulan Desember ini bisa terkendali inflasi," katanya.

Edy menyebut Provinsi Sumut mendapatkan bonus dari Kementrian Keuangan karena tingkat pengendalian inflasi yang membaik.

"Kita mendapat apresiasi dengan mendapatkan bonus dari pemerintah karena Sumut mampu mengendalikan inflasi," ungkapnya.

Namun, Mantan Pangkostrad itu mengaku meskipun tingkat inflasi membaik, kondisi perekonomian di Sumut masih rentan.

"Nah itu yang masih rentan sekali (kondisi perekonomian). Pertumbuhan ekonomi dengan kondisi rakyat dan kondisi keuangan kita ini yang terus kita waspadai. Saat ini kita tetap pada 5 persen pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

(cr14/tribun-medan.com)