Sinopsis Anime I Want to Eat Your Pancreas Beserta Link Nontonnya

Anime I Want to Eat Your Pancreas

TRIBUN-MEDAN.COM – Anime I Want to Eat Your Pancreas atau dengan judul orisinal Kimi no Suizo o Tabetai merupakan sebuah anime yang diangkat dari novel berjudul yang sama karya milik Yoru Sumino.

Anime I Want to Eat Your Pancreas tayang pada 1 September 2018 lalu yang disutradarai oleh Shin'ichiro Ushijima.

Anime I Want to Eat Your Pancreas bercerita tentang seorang pria Bernama Haruki Shiga yang menemukan sebuah buku harian di rumah sakit.

Buku harian tersebut berjudul Cerita Teman Si Sakit. Ternyata, buku harian yang ditemukan oleh Haruki Shiga merupakan milik gadis bernama Sakura Yamauchi.

Didalam buku harian tersebut, Haruki Shiga menemukan sebuah rahasia bahwa Sakura Yamauchi menderita penyakit mematikan yakni kanker pankreas.

Lantaran penyakitnya itu, hidup Sakura diprediksi tak akan lama lagi. Namun, anehnya gadis tersebut hidup biasa seolah tidak memiliki penyakit pankreas.

Haruki sendiri memiliki sifat cuek, pendiam, tidak peka, dan dijauhi teman-temannya. Berbanding terbalik dengan Sakura yang periang dan mudah bergaul.

Karakter apatis yang tergambar dalam karakter Haruki Shiga menghilang karena tanpa disadari ia menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memenuhi keinginan Sakura.

Bukti bahwa Haruki secara tidak sengaja mengetahui bahwa Sakura benar-benar akan mati akhirnya memunculkan sikap peduli dan khawatir yang mendalam.

Perubahan karakter yang lambat membuat kita percaya bahwa cerita ini akan berakhir dengan kematian Yamauchi Sakura karena penyakit yang dideritanya.

Memasuki pertengahan cerita, Haruki mulai mengalami perubahan sifat akibat Sakura.

Konflik mulai memanas karena teman masa kecil Sakura, Kyoko tak mau menerima kehadiran Haruki, dan lebih memilih berusaha menjauhkannya. Sakura pun sempat menyatakan cinta kepada Haruki di rumahnya, namun Haruki menolak Sakura.

Namun, setelah penolakan, mantan pacar Sakura mengetahuinya, dan konflik meningkat. Karena marah dan cemburu, mantan pacar Sakura memukuli Haruki. Perilaku ini diketahui Sakura dan ia lebih memilih Haruki.

Hubungan Sakura dan Haruki kian hari semakin dekat. Meski belum menikah, mereka saling mencintai dan berusaha saling menjaga dan melindungi perasaan satu sama lain.