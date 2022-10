Jadwal Liga Inggris Chelsea vs Wolves, Man City vs Southampton, Arsenal vs Liverpool| Klasemen

Arsenal berhasil menang atas Tottenham dengan skor 3-1 pada lanjutan Liga Inggris pekan ke-9. Minggu (8/10/2022) besok Arsenal vs Liverpool.

TRIBUN-MEDAN.com - Update Klasemen Liga Inggris jelang pertandingan pekan ke-10 mulai Sabtu (8/10/2022) malam ini,

Jadwal pertandingan Liga Inggris mulai hari ini ada Chelsea vs Wolves, Manchester City vs Southampton hingga Arsenal vs Liverpool, Minggu besok.

Persaingan sengit terjadi di papan atas klasemen sementara Liga Inggris.

Arsenal berada di puncak klasemen sementara Liga Inggris saat ini, tapi posisinya belum aman.

Manchester City yang baru mengalahkan Manchester United membayangi dan siap-siap bercokol merebut posisi puncak klasemen premier League.

Arsenal saat ini mengumpulkan 21 poin, sedang M City 20 poin.

Gabriel Jesus sukses mencetak gol kedua bagi Arsenal dalam laga Derbi London utara kontra Tottenham Hotspur di Emirates Stadium, Sabtu (1/10/2022) malam WIB. (Adrian Dennis/AFP)

Sementara Tottenham di urutan ketiga yang mendulang 17 poin pun diam-diam menebar ancaman.

Simak update klasemen dan top skor Liga Inggris per hari ini, Selasa (4/10/2022) yang telah menyelesaikan pekan kesembilan.

Manchester United dan Liverpool menjadi dua tim Big Six yang kini terlempar di posisi lima besar.

Sebagaimana misal Manchester United yang harus rela turun ke peringkat keenam, setelah kalah memalukan dalam laga Derbi Manchester.

Manchester City menang atas Manchester United dengan skor 6-3 pekan ke-9 Liga Inggris diwarnai Erling Haaland dan Foden hattrick (Twitter/Man City)

Manchester United yang bertindak sebagai tim tamu hancur lebur saat bertandang ke markas Manchester City, dua hari yang lalu.

Bertanding di Stadion Etihad, Manchester United dikalahkan Manchester City dengan skor mencolok, 6-3.

Hattrick yang dicetak Phil Foden dan Erling Haaland membuat Manchester United kalah dan terlempar dari posisi lima besar dengan menghuni peringkat keenam.

Dengan raihan 12 poin, Manchester United terpaut sembilan angka dari Arsenal yang masih memimpin klasemen.