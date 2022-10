Jam Tayang Liga Inggris: Arsenal vs Liverpool, Chelsea vs Wolves, Everton vs Man United

TRIBUN-MEDAN.com - Liga Inggris akan menyajikan laga menarik di pekan ini.

Inilah deretan jadwal laga Sabtu (8/10/2022) malam ini hingga Senin (11/10/2022).

Di antaranya Chelsea Vs Wolves, Manchester City Vs Southampton, Arsenal Vs Liverpool, Everton Vs Manchester United hingga Nottingham Forest Vs Aston Villa.

Laga siaran langsung LIga Inggris tersebuat akan disiarkan SCTV dan TV Online Vidio

Link Live Streaming Arsenal Vs Liverpool, Manchester City Vs Southampton, Chelsea vs Wolves dan Everton Vs Man United beserta pertandingan lainnya di Liga Inggris pekan 10 dapat diakses di TV Online vidio.com, namun tidak gratis.

Arsenal akan menjamu Liverpool pada pekan ke-10 Liga Inggris 2022-2023 di Emirates Stadium.

Arsenal saat ini duduk di puncak klasemen dengan 21 poin dari tujuh kemenangan dalam delapan laga.

Performa mengesankan Arsenal pada awal musim ini tak lepas dari pertahanan mereka yang makin solid, ketika mereka baru kebobolan delapan gol musim ini.

Bek Arsenal, William Saliba, menjelma menjadi pemain kunci skuad Mikel Arteta tersebut di lini belakang yang tampak sulit untuk digantikan.

Legenda sepak bola Inggris, Michael Owen, bahkan memberi pujian tinggi pada pemain asal Perancis tersebut, menyebut Saliba sudah setara dengan bek Liverpool, Virgil van Dijk.

Bersama Liverpool, Van Dijk telah menjelma menjadi salah satu bek terbaik dunia dan membantu Liverpool memenangi berbagai trofi, termasuk Liga Inggris dan Liga Champions.



Sayangnya, di musim ini, Van Dijk dan Liverpool belum bisa berbuat banyak, terutama di Liga Inggris. Mereka baru meraih dua kali kemenangan dan bertengger di posisi kesembilan klasemen.

"Saya rasa banyak orang telah memperhatikan Saliba," ujar Michael Owen, dilansir dari Metro.

"Dia (Saliba) adalah pemain yang menakjubkan. Secara cepat, dia menjadi favorit para penonton dan pemain level atas," kata mantan pemain Liverpool dan Man United tersebut.

