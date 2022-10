Lirik dan Chord Lagu Batak Holan Ho By Frans Sirait 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Lagu Batak Holan Ho merupakan lagu asal Batak yang dibawakan oleh Frans Sirait.

Lirik Lagu Batak Holan Ho ini dituliskan oleh Tagor Tampubolon.

Lagu Batak Holan Ho menceritakan tentang seorang wanita yang sama sekali menghiraukan akan kebenaran cinta.

Paragdimanya dia bertemu dengan seorang lelaki dan langsung mengubah hidupnya dengan rasa cinta

Lirik dan Chord Lagu Batak Holan Ho

A E

Holongki tu ho hasianku

A D E

Tung so muba so mose be i

D

Tung mahiang laut i

A D

Nang magargar dolok i

A B E

Sai hot doi tu ho, sasada ho.

**

A E

Tiop ma gomos, di bagas rohami

A D E

Janji naung tapuduni

D

Asa unang magopo

A D

Sasude sakkap ta i

A E A

Pasahathon parbogason ta i

Reff

E F#m

Sada hita nadua, tu dolok tu toruan

D E A

Laos mamolus parngoluon on

E

Dina hassit nang na sonang.

F#m

Rap hita manaon

D Bm E

Marsianju anjuan, hasian……

A D E

Holan ho sasada ho di rohakki

A D E

Tung so muba so mose be i

A D C#m F#m

Nang pe lao sahat ro ujung ni ngolukki

D E A

Sai tu ho do holongki, da hasian….

Intro :

A-D-E-A

A-D-E

D-E-C#m-F#m-E

Chord Holan Ho

(cr30/tribun-medan.com)