Link Nonton Anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Bergenre Petualangan Garapan Haruo Sotozaki

Anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

TRIBUN-MEDAN.COM - Anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba merupakan sebuah anime yang diadaptasi dari sebuah Manga yang ditulis dan diilustrasikan oleh Koyoharu Gotoge.

Kemudian Anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ini diadaptasi menjadi sebuah serial anime dengan judul yang sama dan disutradarai oleh Haruo Sotozaki.

Bergenre petualangan dan dark fantasy, anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ini tayang sejak 6 April 2019 hingga 29 September 2019 lalu.

Baca juga: Sinopsis Anime I Want to Eat Your Pancreas Beserta Link Nontonnya

Tak kalah dari versi manga-nya, anime yang diproduksi oleh Ufotable sukses mendapatkan sejumlah penghargaan bergengsi dan dianggap sebagai salah satu serial anime terbaik pada tahun 2019.

Anime ini menceritakan tentang seorang remaja baik hati bernama Tanjirou Kamado yang tinggal bersama keluarganya dan mencari uang dengan cara menjual arang.

Semenjak kematian sang ayah, ia memikul beban berat untuk menghidupi keluarganya.

Meskipun hidup dengan keterbatasan di pegunungan terpencil, keluarga Kamado tetap menikmati kehidupan yang damai dan bahagia.

Suatu hari, Tanjiro memutuskan untuk pergi ke desa setempat untuk menghasilkan sedikit uang dengan menjual arang.

Saat pulang ke rumahnya, ia menemukan seluruh keluarganya dibantai oleh iblis yang menyerang. Adiknya, Nezuko, menjadi satu-satunya orang yang selamat dari serangan iblis mengerikan itu.

Namun meski selamat, ia melihat bahwa saudara perempuannya itu telah berubah menjadi iblis yang haus darah.

Meski Nezuko sekarang telah berubah menjadi iblis, tetapi secara mengejutkan dia masih menunjukkan tanda-tanda emosi dan pemikiran layaknya seorang manusia.

Baca juga: LINK NONTON dan Sinopsis Anime Made in Abyys, Bergenre Fantasi dan Misteri Garapan Akihito Tsukushi

Sejak saat itu, Tanjirou Kamado bersumpah akan membalaskan dendamnya kepada iblis-iblis itu dengan menjadi seorang pemburu iblis.

Ia berjanji akan mengembalikan adiknya seperti layaknya manusia pada umumnya.

Suatu hari Tanjirou Kamado bergabung dengan kelompok Demon Slayer Corps, salah satu pendekar terkuat tim pemburu dan pembunuh iblis.