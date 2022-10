NONTON Live Streaming Timnas U-17 Indonesia Vs Malaysia Jam 20.00 WIB, Akses di Sini Linknya

Link Live Streaming Timnas U-17 Indonesia vs Malaysia Kualifikasi Piala Asia U17 2023.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming duel penentuan Timnas U-17 Indonesia melawan Malaysia untuk merebutkan tiket ke putaran final Piala Asia U-17 2023.

Laga seru Timnas U-17 Indonesia vs Malaysia di Kualifikasi Piala Asia U17 2023 akan digelar pada malam hari ini Minggu (9/10/2022) pukul 20.00 WIB live Indosiar.

Selain bisa disaksikan di Indosiar, laga Timnas U-17 Indonesia vs Malaysia bisa ditonton via live streaming via HP.

Pertandingan adu gengsi tersebut bakal berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Timnas U-17 Indonesia harus mendapat hasil manis saat menjami Harimau Malaya muda.

Pasalnya dengan modal apik Timnas U-17 Indonesia di partai sebelumnya, skuad asuhan Bima Sakti seharusnya bisa unjuk superioritas kepada Malaysia.

Pasalnya kini Timnas U-17 Indonesia tampil begitu superior ketika berhadapan dengan negara-negara ASEAN.

Satu di antaranya ketika menghadapi Thailand di ajang Piala Asia tahun 2018 silam, Timnas U-17 Indonesia sukses memetik kemenangan.

Sementara ketika berhadapan dengan Malaysia Garuda muda berjumpa di ajang Piala AFF U16 edisi 2013 dan 2018.

Ketika itu dalam tiga pertemuan, Timnas U-17 Indonesia memetik dua hasil imbang dan menang satu kali.

Artinya selama ini Timnas U-17 Indonesia belum terkalahkan ketika jumpa Malaysia.

Hal ini tentu jadi pendongkrak kepercayaan diri bagi Timnas U-17 Indonesia jelang jumpa Malaysia malam ini.

Skuad Garuda muda hanya butuh hasil imbang untuk memastikan lolos ke Piala Asia U-17.

Bima Sakti sebagai pelatih menegaskan bahwa anak asuhnya harus meraih kemenangan ketika jumpa Malaysia.