Sambangi Kompi Senapan, Kapolres Taput Berikan dan Sampaikan Hal Ini

TRIBUN-MEDAN.com, TAPUT - Kapolres Tapanuli Utara (Taput) AKBP Johanson Sianturi memberikan bantuan kepada anggota TNI dan keluarga yang bertugas di Kompi Senapan A Yonif 123/RW lapogambiri, Tarutung Taput.

Kedatangan orang nomor satu di Polres Taput ini langsung disambut oleh Dandim 0210/TU Letkol Hari Sandra di markas komando 123 Lapogambiri.

"Kita berikan bantuan ini kepada anggota TNI yang bertugas di Kompi 123 dan keluarga ini, atas dampak dari peristiwa bencana alam yang terjadi di wilayah Taput saat ini. Di mana kerusakan asrama dan markas juga terjadi," katanya, Minggu (9/10/2022).

Selain bantuan materil, katanya, ia juga membawakan tim trauma healing dari Polda Sumut dan Polres Taput.

"Tujuannya untuk menghibur keluarga dan anak-anak agar rasa trauma dan rasa ketakutan bisa hilang dan normal kembali," harapnya.

Saat menyerahkan bantuan, Kapolres mennyampaikan agar tetap semangat dalam menghadapi bencana yang terjadi.

"Live Must Go On. Apapun yang terjadi hidup harus tetap berjalan. Mari kita bersama-sama dan bergandengan tangan dalam menghadapi segala cobaan dan tetap Berdoa agar situasi cepat membaik kembali," pungkasnya.

(akb/tribun-medan.com)