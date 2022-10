TAK TERIMA Diejek Nikita Mirzani, Denise Chariesta Sindir Telak: Bertahan Hidup!

TRIBUN-MEDAN.com – Beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani menyinggung soal perselingkuhan Denise Chariesta dengan peria beristri berinisial R di media sosial.

Nikita Mirzani pun terlihat murka dengan ulah Denise Chariesta hingga secara blak-blakan menyebutkan jika Denise Chariesta tak memiliki harga diri.

Sontak saja, mengetahui hal ini Denise Chariesta pun membalas ejekan Nikita Mirzani tersebut melalui media sosial Instagramnya.

Denise Chariesta merasa bingung dengan hubungan dirinya dengan Nikita Mirzani sebelumnya baik-baik saja.

“Gue juga kaga ngerti, padahal hubungan gue sama mereka tu baik sebelumnya baik-baik aja, apalagi ini urusannya bukan urusan mereka sama sekali,” ujar Denise saat sedang menjawab pertanyaan netizen.

“Kenapa mereka jadi kepo, padahal gue udah WA dengan sopan tapi dibalas dengan kasar,” lanjutnya.

Kemudian, saat ditanya pendapatnya mengenai Nikita Mirzani yang selalu nimbrung pada masalah orang lain.

Denise Chariesta pun mengaku takt ahu dan menilai jika hal itu dilakukannya agar terus bisa menaikkan eksistensi dirinya di mata publik.

“Mana gue tau, tanya aja sama dia, tapi gapapa semua orang punya cara masing-masing untuk bertahan, kalau misalkan dia gak nyinggung kanan kiri dan ngurusin masalah gue mungkin dia enggak dilihat di Indonesia."

“Memang cara orang beda-beda, kalau itu cara dia untuk membuat Indonesia mengingat dia, ya gak apa-apa sah sah aja,” ujarnya.

Secara blak-blakan, Denise Chariesta pun menyebutkan jika Nikita Mirzani sedang membicarakan dirinya sendiri.

“Emang dia ada sebut nama gue, kalau enggak mungkin dia lagi ceritain dirinya sendiri mungkin, kalau enggak lagi ngomong sama kaca,” bebernya.

Tak hanya itu saat Denise Chariesta disuruh memilih antara Dewi perssik dan Nikita Mirzani, ia pun tak mau memilih keduanya.

Hal ini bukan tak beralasan, pasalnya menurutnya sama-sama memiliki karakter yang keras dan kerap berkata kasar serta kotor.

“Kalau sekarang sih jujur gak dua-duanya ya, walaupun dulu dia pernah muji gua, lebih baik gua dibanding DP, ternyata yang kasus gua ini dia gak ada urusannya sama sekali.” kata Denise menjawab pertanyaan netizen.

Denise Chariesta menegaskan jika dirinya merasa tak memiliki urusan apapun baik dengan Nikita Mirzani maupun dengan Dewi perssik.

“Jadi menurut gue kali ini mereka berdua sorry to say sama karena mulutnya kasar, dan gue enggak ada urusan sama mereka berdua. Dan mereka nimbrung sih kali ini, totally secara sadar gw mengatakan ini.” sambungya.

Meskipun begitu, Denise Chariesta tetap menilai jika Nikita Mirzani dulu pernah membelanya.

