Bikin Susah Move On, Ini 7 Drakor Saeguk Dengan Rating Terbaik

TRIBUN-MEDAN.COM - Diantara berbagai genre drama korea, drakor saeguk merupakan salah satu genre yang diminati oleh para pecinta K-drama.

Drakor saeguk merupakan drama yang yang mengangkat cerita sejarah dan kerajaan-kerajaan di masa lampau dimana karakter pemain akan mengenakan busana tradisional Korea.

Karena mengangkat latarbelakang sejarah, drama saeguk didominasi oloeh cerita-cerita politik kerajaan yang cukup berat.

Buat kamu pecinta drama saeguk, dibawah ini beberapa rekomendasi drama dengan rating terbaik.

1. Mr. Sunshine

Penggemar drama Korea dengan tema saeguk pasti sudah tidak asing lagi dengan drama satu ini. Drama yang tayang pada September 2018 ini diperankan oleh aktor dan aktris ternama Korea yakni Lee Byung-hun, Kim Tae-ri dan Yoo Yeon-seok.

Berlatar masa penjajahan Jepang di Korea Selatan, drakor Mr. Sunshine bercerita tentang seorang pria yang berasal dari keluarga budak bernama Eugine Choi (Lee Byung Hun).

Suatu hari ia melihat kedua orang tuanya dibunuh di depan mata. Hal itu membuat Eugine kabur ke Amerika dengan membawa dendam.

Beberapa tahun kemudian, Eguine kembali ke Korea sebagai Anggota Marinir Amerika Serikat dan jatuh cinta pada Go Ae-shin (Kim Tae Ri), putri seorang pejabat tinggi Korea Selatan.

Sementara itu, Kim Hae Sung (Byun Yo Han), tunangan Ae Shin yang tinggal di Jepang, dan Goo Dong Mae (Yoo Yeon Seok), seorang ahli samurai di Joseon, juga mencintai Ae Shin.

Meski sudah tayang beberapa tahun lalu, drama kolosal ini masih menjadi salah satu drama saeguk terbaik sepanjang masa. Drakor ini menjadi pemenang Drama of The Year APAN Star Awards 2018, Best Creative Award di Asia Contents Awards 2019, BaekSang Awards, dan masih banyak lagi.

2. Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo merupakan drama kolosal terbaik yang dibintangi oleh artis-artis top Korea yakni Lee Ji Eun, Lee Jong Gi, Kang Ha Neul, Nam Joo Hyuk, Ji Soo, Baek Hyun EXO dan lainnya. (HO / Tribun Medan)

Drama ini dibintangi oleh penyanyi dan aktris cantik Lee Ji Eun atau yang lebih dikenal dengan IU.

Selain IU, drama ini juga dibintangi oleh aktor-aktor terkenal yakni Lee Jong Gi, Kang Ha Neul, Nam Joo Hyuk, Ji Soo, Baek Hyun EXO dan lainnya.