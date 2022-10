Fakta Rekor 700 Gol Ronaldo Diadu dengan Messi, Siapa Korbannya, Bagian Tubuh Mana Paling Tajam?

TRIBUN-MEDAN.COM - Berikut fakta di balik kegemilangan rekor GOL Cristiano Ronaldo, termasuk soal komparasi dengan Lionel Messi.

Seperti diketahui, Cristiano Ronaldo mencetak 700 gol sepanjang kariernya di level klub,

Cristiano Ronaldo menggenapkan perolehannya menjadi 700 gol dalam laga Everton vs Manchester United pada lanjutan Liga Inggris, Minggu (9/10/2022).

Di Goodison Park, lesakan kaki kiri Ronaldo membuat skor 2-1 bagi Man United sekaligus menggaransi tripoin buat tim.

Berikut ini dibedah 5 fakta mengenai 700 gol Cristiano Ronaldo sepanjang kariernya untuk klub.

5 Fakta Rekor 700 Gol Ronaldo: Siapa Korban Favoritnya, Berapa Jarak dari Messi, Bagian Tubuh Mana Paling Tajam?

1. Nomor 1 dari 700

Gol pertama Cristiano Ronaldo di kancah kompetitif untuk klub terjadi tepat 20 tahun silam bersama Sporting CP.

Pada 7 Oktober 2002, Ronaldo yang kala itu masih berusia 17 tahun menjebol gawang Moreirense di Liga Portugal.

Dalam debutnya sebagai starter, dia bukan cuma satu kali, melainkan dua kali mengoyak jala musuh.

Gol pertama lahir melalui solo run apik, dan yang kedua via sundulan.

2. Mangsa favorit

