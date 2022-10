Ilham Ritonga Jadi Ketua DPRD Sergai, Bupati Darma Wijaya Harap Bersinergi Sejaterahkan Masyarakat

TRIBUN-MEDAN.COM, SERGAI - M Ilham Ritonga secara resmi menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.

Peresmian ini ditandai dengan pengucapan sumpah janji jabatan hingga serah terima palu dari dr Riski Hasibuan dalam sidang paripurna, Senin (10/10/2022).

Sidang paripurna dengan agenda Peresmian Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Sergai dr Riski Ramadhan dan Peresmian Pengangkatan Ketua DPRD Kab Sergai serta pengucapan sumpah/janji H. Ilham Ritonga dibuka oleh Wakil Pimpinan DPRD Sergai Samsul Bahri.

Ia mengatakan, paripurna dilakukan sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.44/784/KPTS Tahun 2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang Peresmian dan Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua DPRD Sergai.

Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya berharap Ilham yang menjabat di sisa masa jabatan periode 2019-2024 dapat bersinergi dengan Pemkab Sergai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

"Kami berharap pelantikan Ketua DPRD Sergai ini dapat semakin meningkatkan kerjasama antara legislatif dan eksekutif serta menjadi mitra dalam pelaksanaan sebagai program pembangunan. Dengan pimpinan yang baru saya harap kinerja DPRD Kab Sergai dapat semakin dinamis, kontrol dari legislatif juga sangat kami harapkan agar pelaksanaan pembangunan dan pemerintah di Sergai tetap on the right track dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sergai H. Ilham Ritonga sebelum menutup sidang menyampaikan akan melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya sesuai undang-undang dan fungsi, serta menjadikan lembaga DPRD Sergai tempat tumpuan masyarakat dan membuka saran dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

Sidang paripurna dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sergai, perwakilan anggota DPRD Provinsi Sumut, Tebing Tinggi, Batubara, OPD Sergai, hingga partai politik dan Ormas.

