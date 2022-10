Link dan Spoiler Drakor Tell Me What You Saw Full Episode, Kisahkan Tentang Teror Pembunuh Berantai

Link dan Spoiler Drakor Tell Me What You Saw Full Episode

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Tell Me What You Saw Drama Korea (Drakor) adalah drama yang tayang di tahun 2020.

Drakor Tell Me What You Saw bergenre misteri dan Thriller drama ini hampir mirip dengan Drakor Voice.

Drakor Tell Me What You Saw dibintangi oleh aktor laga Korea ternama yakni, Jang Hyuk serta Sooyoung SNSD.

Tell Me What You Saw merupakan drama yang dirilis OCN pada tahun 2020 lalu dan memiliki sebanyak 16 episode.

Spoiler Drakor Tell Me What You Saw

Drakor Tell Me What You Saw ini menceritakan kisah polisi yang berusaha mengungkap sosok pembunuh berantai yang identitasnya tak pernah diketahui.

Seorang mantan profiler terkenal bernama Oh Hyun Jae (Jang Hyuk) menghilang usai tunangannya tewas dalam sebuah ledakan misterius.

Ternyata kecelakaan yang menimpa tunangannya tersebut, merupakan perbuatan seorang pembunuh berantai.

Setelah kejadian mengerikan tersebut, Oh Hyun Jae menghilang dan hidup dalam pengasingan.

Sementara itu, Cha Soo Young (Soo Young) adalah polisi yang bertugas di daerah pedesaan .

Soo Young dikenal sebagai polisi yang penuh semangat namun seringkali dipandang sebelah mata.

Rupanya diam-diam Soo Young memiliki kemampuan khusus yang tak dimiliki banyak orang.

Soo Young digambarkan sebagai orang yang bisa mengingat semua yang ia lihat bahkan hal kecil sekalipun, awalnya ia tak menyadarinya.

Berkat kemampuannya, dia dipilih sebagai detektif pemula yang bergabung dalam tim Oh Hyun Jae.