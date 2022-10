Link Nonton Drakor Ghost Doctor Full Episode, Tentang Lika-Liku Kehidupan Dokter

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Ghost Doctor merupakan drama Korea (Drakor) bergenre fantasi dan drama medis.

Drakor Ghost Doctor disutradarai oleh Boo Sung-chul yang juga dikenal lewat sejumlah drama, seperti Your Honor (2018), Our Gap Soon (2016), Mask (2015) dan The Heirs (2013).

Drakor Ghost Doctor tayang di bulan Januari 2022 di tvN yang saat ini sudah tayang 16 episode.

Sementara itu, penonton Indonesia bisa menyaksikan drama ini di layanan streaming Viu dan iQiyi.

Drakor Ghost Doctor ini merupakan drama medis yang dibumbui dengan fantasi di mana seorang dokter dirasuki oleh roh hantu sehingga dokter tersebut menjadi sangat kompeten.

Drakor Ghost Doctor merupakan drama Korea terbaru yang dibintangi Jung Ji-hoon atau yang lebih dikenal sebagai Rain.

Drakor Ghost Doctor menjadi drama terbaru Rain dalam dua tahun terakhir. Ia sebelumnya membintangi drama Welcome 2 Life (2019), Sketch (2018) dan Please Come Back, Mister (2016).

Dalam Drakor ini, ia beradu akting dengan Kim Bum.

Spoiler Drakor Ghost Doctor

Drakor Ghost Doctor mengisahkan dua dokter dengan karakter saling bertolak belakang. Mulai dari latar belakang, keterampilan, hingga kepribadian.

Cha Young-min (Rain) adalah dokter bedah genius yang sangat mahir dalam menggunakan kemampuannya untuk menyelamatkan pasiennya.

Tak hanya genius, ia juga memiliki wajah yang rupawan dan karir yang luar biasa. Namun di balik kesempurnaan itu, ia adalah sosok yang arogan, kasar dan egois.

Sementara itu, Go Seung-tak (Kim Bum) merupakan dokter residen yang berasal dari keluarga yang kaya raya.

Kakek Go Seung-tak merupakan pendiri rumah sakit dan ibunya adalah ketua yayasan rumah sakit tempatnya bekerja.