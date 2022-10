Link Nonton Drakor Law School Episode 1-16, Tentang Sekolah Hukum yang Ungkap Kasus Pembunuhan

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Law School merupakan Drama Korea (Drakor) yang dibintangi oleh Kim Bum drama ini mengisahkan insiden mengerikan dan mengejutkan yang terjadi di sebuah perguruan tinggi bergengsi.

Drakor Law School dibintangi oleh Go Yoon Jung tahun 2021 lalu bersama dengan pemain papan atas lainnya seperti Kim Myung Min, Kim Bum, Ryu Hye Young, Lee Jung Eun, Lee Soo Kyung, David Lee dan masih banyak lagi.

Aktris Go Yoon Jung juga pernah membintangi Drakor He is Psychometric, The School Nurse Files, Sweet Home, dan jadi cameo di Rookie Cops.

Drakor Law School sudah tayang pada 14 April sampai 9 Juni 2021 sebanyak 16 episode.

Drakor Law School disutradarai oleh Kim Seok Yoon yang telah memimpin proyek-proyek besar seperti film Detective K, drama Old Miss Diary, Awl, Listen to Love, The Light in Your Eyes, dan terbaru My Liberation Notes. Naskah drama ini sendiri ditulis oleh Seo In.

Spoiler Drakor Law School

Drakor Law School dikenal sebagai sekolah hukum terbaik, fakultas tersebut banyak menampung mahasiswa yang pintar dan kaya.

Kang Sol (Ryoo Hye Young) pun merasa minder dengan kemampuannya yang dirasa pas-pasan dan latar belakang keluarganya yang tidak begitu kaya berbeda dari teman-temannya.

Ia semakin tidak percaya diri saat mendapati salah satu dosennya bernama Yang Jong-hoon (Kim Myung Min), yang merupakan seorang jaksa elit yang mengajar hukum kriminal.

Yang Jong-hoon tidak disukai para mahasiswa karena memiliki sifat yang blak-blakan dan tegas.

Situasi di kelas hukum berubah sangat 'panas' saat muncul berita pembunuhan misterius mantan kepala jaksa, Seo Byung-ju (Ahn Nae Sang).

Jaksa tersebut terbunuh di Universitas Hankuk sehingga beritanya pun menghebohkan kalangan mahasiswa sampai media massa.

Semua orang dicurigai menjadi pembunuh dalam kasus tersebut.

Kasus tersebut dipimpin mahasiswa hukum tahun pertama yang populer, Han Joon Hwi (Kim Bum), sekumpulan murid berusaha mencari tahu dalang di balik kasus ini.