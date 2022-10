Link Nonton Drama Korea The Golden Spoon Episode 1-6, Kisah Tentang Sendok Ajaib

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - The Golden Spoon merupakan salah satu drama Korea yang tayang pada September 2022.

Drama Korea The Golden Spoon ini diperankan oleh aktor ternama asal Korea Selatan yakni Yook Sung Jae dan Jung Chae Yeon.

Drama Korea The Golden Spoon ini menggantikan drama Korea Big Mouse yang berakhir di bulan September.

Selain itu, drama The Golden Spoon diadaptasi dari webtoon bertajuk Geumsujeo, menandakan comeback Yook Sung Jae setelah keluar dari wajib militer (wamil).

The Golden Spoon disutradarai oleh Song Hyun-wook yang sebelumnya mengarahkan drama Marriage, Not Dating (2014), Another Miss Oh (2016), Revolutionary Love (2017), The Beauty Inside (2019), Graceful Friends (2020), dan masih banyak lagi.

Sedangkan naskahnya ditulis Kim Eun-hee dan Yoon Eun-kyung yang sama-sama terlibat dalam pembuatan naskah Winter Sonata (2002), My Fair Lady(2009), dan Prime Minister and I (2013).

Drama Korea The Golden Spoon tayang di MBC dan Disney+ Hotstar dengan terjemahan Bahasa Indonesia.

Sinopsis The Golden Spoon

Drama Korea The Golden Spoon berkisah tentang Lee Seung Cheon (Yook Sung Jae), yang merupakan seorang siswa sekolah menengah atas.

Dari kecil, ia tinggal di keluarga yang miskin hingga ia membenci lingkungan sekitarnya yang juga miskin.

Suatu hari ia bertemu seorang wanita tua misterius yang menjual barang-barang antik.

Wanita tua itu berkata kepadanya, jika ia membeli sendok emas seharga 3.000 won atau Rp32 ribu darinya, ia dapat mengubah kehidupan orang tuanya.

Tetapi, ia perlu makan tiga kali dengan sendok ini di rumah anak yang ingin ditukar orang tuanya.

Orang tua anak yang makan bersamanya akan menjadi keluarga barunya.