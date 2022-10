Lirik dan Chord Lagu Batak Sagampang i Do Ho By Anju Trio 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Sagampang i Do Ho adalah judul cipataan Armend Hutagalung.

Lagu Batak Sagampang i Do Ho ini di populerkan oleh Anju Trio.

Lagu Batak Sagampang i Do Ho yang menceritakan tentang seorang perempuan yang mengkhianati kekasihnya.

Lirik dan Chord Lagu Batak Sagampang i Do Ho

Intro: C. Am. C. A#. G. F. C

*

C. Dm.

Segampang i do ho mangido maaf

G. C.

Segampangi do ho mangakku salah

Am. Dm.

Alai holan dibibir do

F. G. C. G.

Salpu ari.. ulahion mu doi



**

C. Dm.

Setia nama au ido janjim

G. C

Tung so olo be ho ito mardua cinta

Am. Dm.

Alai holan di bibir do

F. G. C.

Tung so muba.. so muba be ho

Reff:

F.

Dang olo au dangolo au ito

C.

Diduahon ho

F.

Tumagon ma tumagon ma ito

C.

Tinggalhon au

Dm. G.

Lupahon ma pargaulan tai

C.

Marsirang ma hita



[Musik] : Am. F. Em. G. F. G.



**

C. Dm.

Setia nama au ido janjim

G. C.

Tung so olo be ho ito mardua cinta

Am. Dm.

Alai holan di bibir do

F. G. C.

Tung so muba.. so muba be ho



Reff:



F.

Dangolo au dangolo au ito

C.

Diduahon ho

F.

Tumagon ma tumagon ma ito

C.

Tinggalhon au

Dm. G.

Lupahon ma pargaulan tai

C.

Marsirang ma hita.

(cr30/tribun-medan.com)