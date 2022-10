Peletakan Batu Pertama RS Sahabat Kita, Bupati Sergai Darma Wijaya Minta Pelayanan Nomor Satu

TRIBUN-MEDAN.COM, SERGAI - Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya menyambut baik pembangunan Rumah Sakit Sahabat Kita yang berlokasi di Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan, Senin (10/10/2022).

Hal ini dikatakannya usai meletakkan batu pertama pembangunan rumah sakit yang disaksikan oleh pemilik RS Sahabat Kita dr Hendriyanto Ginting.

"Dukungan pembangunan gedung rumah sakit ini salah satu upaya kami dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan masuknya swasta, berarti perlahan investor masuk ke Sergai," katanya.

Ia mengharapkan nantinya RS Sahabat Kita mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Sergai.

"Semoga keberadaan rumah sakit ini mampu memberikan nuansa warna baru di bidang kesehatan Sergai dan mohon agar nantinya dapat memberikan pertolongan yang cepat baik dalam keadaan normal maupun darurat. Pelayanan harus nomor satu, tidak pilih-pilih," pungkasnya.

Sementara itu, dr Hendriyanto menjelaskan RS Sahabat Kita dibangun dibangun di atas tanah seluas 13.000 meter persegi dengan bangunan 3 lantai.

"IGD ada 10 bed, 10 poliklinik dan terdapat 105 bed rawat inap. Kami juga melengkapi fasilitas rumah sakit mulai dari laboratorium, radiologi, hingga CT Scan," jelasnya.

Dengan moto Helps People to be Healthy and Happy With Care, pihaknya menargetkan pembangunan selesai dalam waktu dua tahun.

"Kami berterima kasih kepada Pemkab Sergai yang telah memudahkan perizinan. Saya juga mengharapkan kalau hari ini Pak Bupati meletakkan batu pertama, nanti 2 tahun lagi pembangunan selesai, Bapak juga berkenan untuk meresmikan rumah sakit kami," harapnya.

Kegiatan peletakan batu pertama ini juga dirangkai dengan santunan kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar lokasi pembangunan.

