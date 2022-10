Penyanyi Pamungkas Dianggap Menjijikan, Gesek HP Penonton ke Alat Vitalnya, Akhirnya Buka Suara

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi Pamungkas melakukan tindakan yang dianggap menjijikan oleh para penonton dan fansnya.

Penyanyi pria dengan lagu andalan 'Monolog' ini membuat heboh media sosial. Tindakannya dianggap tidak menghargai penonton.

Pamungkas menjadi viral setelah menggesekan handphone penonton ke bagian sensitif di atas panggung.

Pamungkas memberikan keterangan setelah aksinya itu viral dan mendapatkan hujatan dari warganet.

Pamungkas mengungkap alasan dirinya menggesekkan handphone ke bagian sensitinya saat manggung di Bengkel Night Park Cafe, SCBD.

Dikutip dari Kompas.com, bentuk fan service adalah alasan dirinya melakukan hal yang dinilai tak terpuji tersebut.

Baginya itu bagian dari fan service kepada penggemar, tapi sayangnya video tersebut dipotong sehingga jadi ramai seperti beberapa hari belakangan.

"Ngapain kayak gitu? Ini lagi manggung, Bang, itu adalah sebuah video yang di screen record, dipotong, digoreng," ucap Pamungkas.

"Saat itu terjadi, murni saya melakukan fan service antara saya dan penggemar, bagian dari pertunjukan, bagian dari aksi panggung," lanjutnya.

Saat disinggung tentang tindakannya yang dinilai tak beretika, Pamungkas lantas membandingkan dengan tindakan penampil di panggung lain.

"Panggung kanan kiri apa kabar yang malah memperagakan aktivitas seksual lalu disemprot-semprotkan ke penonton, ada yang angkat gelas isinya alkohol," ujar Pamungkas.

"Ada juga yang setiap lagu yang sama diajak fans perempuan naik ke atas, dipeluk-peluk, kok lo pada diem aja?" imbuhnya.

Menurutnya tidak ada tindakan pelecehan yang dia lakukan dengan aksinya tersebut.

"Waktu gue, handphone by the way it's a phone, kalau gue melakukan pelecehan apapun, itu pelecehan handphone," ucapnya tertawa kecil.