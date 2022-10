Kompas Gramedia Gelar Palmerah, Yuk!, Hadirkan Kembali Konektivitas Antarkaryawan

TRIBUN-MEDAN.com - Kompas Gramedia (KG) menghadirkan kembali konektivitas antarkaryawan dan kalangan umum untuk bertemu dalam satu kegiatan yang menggembirakan bertajuk "Palmerah, Yuk!".

Kompas Gramedia lintas unit akan bersinergi menggerakkan acara Palmera,Yuk!, yang rencananya digelar setiap Jumat, mulai 7 Oktober hingga 4 November 2022, pukul 10.00-20.00 WIB di Bentara Budaya Jakarta.

Harapannya, Palmerah, Yuk! bisa menjadi wadah bercengkerama warga se-Kompas Gramedia dan sekitarnya, dengan memiliki misi untuk kembali mempertemukan, serta mempersatukan masyarakat yang sempat terpisah oleh jarak sejak Covid-19 melanda dunia.

“Acara ini diadakan karena terinspirasi dari nilai-nilai Kompas Gramedia. Karena yang aku tahu, Kompas Gramedia itu ada karena tujuannya untuk mencerahkan bangsa, dan alhamdulillahnya KG juga terus berkembang bisa menciptakan dampak tersebut. Kami ingin merawat value tersebut, salah satunya untuk kembali berkolaborasi dalam event ini. Palmerah, Yuk! ini menghadirkan konteks masa kini untuk menghidupkan value-value yang sudah lama ada di Kompas Gramedia,” ujar Project Manager Palmerah, Yuk! Fajri Fadillah, Jumat (7/10/2022).

Untuk semakin menambah kemeriahan Palmerah, Yuk!, terdapat beberapa rangkaian hiburan, di antaranya adalah talk show, tenant dengan berbagai pilihan kudapan, live music, dan akan terus bertambah di setiap minggunya.

Hal yang menarik dari rangkaian acara tersebut adalah talk show dengan pembahasan yang berbobot, tetapi ringan.

Dengan adanya talk show tersebut, Palmerah, Yuk! seolah hadir sebagai acara dengan kombinasi yang lengkap karena pengunjung dapat mengobati kerinduan bersenda-gurau secara tatap muka sambil menyantap makanan, serta menambah ilmu pengetahuan.

Pada pembukaan Palmerah, Yuk!, salah satu mata acaranya, Bincang Sore menghadirkan Public Relation (PR) Manager Group of Retail and Publishing (GoRP) Rezza Patria Wibowo, Editor Senior Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) sekaligus penggagas Repaint Indonesia dan kolaborasinya dengan Rekata Candra Gautama, Marketing of Info Product Kompas yang juga pendiri Komunitas Baca Bareng & Silent Book Club di Indonesia Hestia Istivani, serta Penulis dan Pegiat Literasi Maman Suherman yang membahas mengenai "Kolaborasi Inklusif untuk Menciptakan Terobosan Baru".

Pada talk show kali ini para narasumber saling berbagi insight mengenai kolaborasi dalam lingkup pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari.

“Kolaborasi itu ibarat Homo sapiens, mereka bisa menjadi satu-satunya spesies manusia yang bertahan hidup sampai saat ini karena bergerombol, yang itu artinya ada kolaborasi di sana. Dalam konteks Kompas Gramedia, kita bisa melihat bagaimana Founding Fathers kita, Pak Jakob Oetama dan Pak P. K. Ojong berkolaborasi dalam membangun Kompas Gramedia,” ungkap Editor Senior KPG Candra Gautama.

Marketing of Info Product Kompas Hestia Istivani juga mengungkapkan bahwa kolaborasi itu tidak harus sesuatu yang menggelegar, tetapi bisa dimulai dari hal-hal kecil dan sederhana, dari apa yang kita punya dan apa yang kita bisa untuk mempermudah hidup kita bersama.

Pentingnya kolaborasi dalam dunia kerja juga disampaikan oleh PR Manager Gramedia Rezza Wibowo. Ia menyampaikan bahwa dalam dunia kerja, kita membawa nama baik perusahaan yang perlu untuk dijaga, dan itu bukanlah merupakan tanggung jawab satu orang saja, sehingga dengan berkolaborasi, kita bisa membuat sesuatu yang luar biasa.

Merangkum Bincang Sore jelang akhir pekan ini, Kang Maman Suherman menggarisbawahi pentingnya kolaborasi pada era seperti sekarang ini. Kuncinya empat “i”, kata Kang Maman, “Ingin, ilmu, ikhtiar, dan ikhlas.” Ia juga berpesan daripada berkompetisi, alangkah baiknya jika kita menjunjung tinggi semangat kolaborasi.

Kegiatan Palmerah, Yuk! hari ini merupakan perwujudan dari semangat kolaborasi yang berusaha untuk terus dirawat dan diimplementasikan oleh seluruh komponen Kompas Gramedia. Hari ini, semangat kolaborasi itu hadir dalam bentuk bersantap, bernyanyi, dan bercengkerama bersama di Palmerah, Yuk!. Sampai jumpa pada setiap kesempatan kolaborasi—khususnya Jumat-Jumat—mendatang.

