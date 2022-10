LINK NONTON Drakor Crash Landing On You, Kisah Tentang Percintaan Warga Korea Utara & Korea Selatan

Crash Landing on You

Dok. SoompiDrama Korea Crash Landing On You.

TRIBUN-MEDAN.COM – Drama Korea atau Drakor Crash Landing On You bercerita tentang kisah percintaaan antara warga negara Korea Utara dan Korea Selatan.

Tak hanya berkisah tentang percintaan, Drakor Crash Landing On Youyang terdiri dari 16 episode ini juga mengisahkan tentang persahabatan yang tak kalah menarik perhatian.

Tayang pada awal tahun 2020 lalu, Drakor Crash Landing On You ini masih menjadi drama yang dicari-cari oleh para pecinta K-drama.

Drama Crash Landing On You ini diperankan oleh Hyun Bin, Son Ye-jin, Kim Jung-hyun, dan Seo Ji-hye.

Drama Korea Crash Landing On You ditulis oleh Park Ji Eun. Selain drama ini, Park Ji Eun juga telah menulis beberapa drama populer lainnya, seperti The Legend of Blue Sea, The Producer (2015), My Love From the Star (2013), dan masih banyak lagi.

Park Ji Eun bekerja sama dengan sutradara Lee Jung Hyo, yang pernah mengarahkan sejumlah drama hits, di antaranya Romance is A Bonus Book (2019), Life on Mars (2018), dan The Good Wife (2016).

Sinopsis Drakor Crash Landing On You

Crash Landing On You Bercerita tentang Yoon Se Ri (Son Ye Jin), seorang pengusaha kaya raya asal Korea Selatan yang tengah bermain paralayang.

Namun, tiba-tiba angin topan datang dan membuat paralayang yang membawa Yoon Se Ri itu jatuh di Korea Utara. Seperti yang kita ketahui, kedua negara ini merupakan negara yang tidak akur.

Setelah jatuh tertiup angin, Yoon Se Ri sempat pingsan. Namun, beberapa saat kemudian ia sadar dan mendapati dirinya tersangkut di atas pohon.

Namun saat itu Yoon Se Ri belum menyadari bahwa ia sedang berada di Kore Utara. Hingga seorang TNI yang bertugas menjaga perbatasan datang menghampiri. Kapten Ri (Hyun Bin) pun berusaha membantu Yoon Se Ri dan menjelaskan bahwa Yoon Se Ri sedang berada di Korea Utara.

Kapten Ri yang berniat melaporkan Yoon Se Ri akhirnya malah membantunya bersembunyi.

Hal ini membuat keduanya semakin dekat, bahkan Jeong Hyeok juga melibatkan anak buahnya untuk membantu Se Ri. Padahal Jeong Hyeok sudah dijodohkan dengan putri konglomerat Korea Utara, Seo Dan (Seo Ji Hye).

Yoon Se Ri sudah merencanakan bahwa ia ingin pulang dengan menyeludup dibantu tentara Korea Utara. Namun, rencana itu mengalami kegagalan berulang kali. Ia pun perlahan beradaptasi dan bersosialisasi dengan warga Korea Utara.

Kehidupan yang amat berbeda rupanya membuat Yoon Se Ri kaget sekaligus memiliki pengalaman baru di Korea Utara.

Link Nonton:

https://www.netflix.com/id/title/81159258

(cr31/tribun-medan.com)

