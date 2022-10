LINK Nonton Drakor Love in Contract Episode 1-6, Tentang Cinta Segitiga, Berikut Sinopsisnya

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Drama Korea atau Drakor Love in Contract merupakan drama Korea terbaru yang mengisahkan tentang kisah asmara antara pasangan kontrak dari dua pria yang berbeda.

Drakor Love in Contract dibintangi oleh Park Min Young dan Go Kyung Pyo, drakor ini belum lama tayang yakni pada 21 September 2022.

Drakor Love in Contract akan memiliki 16 episode. Love in Contract tayang setiap Rabu dan Kamis pukul 22.00 WIB di Prime Video.

Drakor bergenre komedi romantis ini akan menyoroti kisah cinta segitiga Choi Sang-eun dengan dua orang 'suami', yaitu Jung Ji-ho (Go Kyung-pyo) dan Kang Hae-jin (Kim Jae-young).

karakter Park Min-young dalam drama ini, ia menawarkan jasa sebagai istri sewaan untuk dibawa ke acara-acara, mulai dari reunian sampai perkumpulan khusus suami-istri.

Sedangkan Kim Jae-young sebelumnya membintangi Reflection of You (2021), Secret Boutique (2019), Dear My Room (2018), 100 Days My Prince (2018), dan masih banyak lagi.

Drakor Love in Contract ini jadi momen reuni sutradara Nam Sung-woo bersama kedua pemeran utama pria dalam drakor ini.

Sebelumnya Nam Sung-woo, juga menjadi sutradara di drakor My Roommate is a Gumiho yang turut dibintangi Go Kyung-yo, kemudian 100 Days of My Prince yang juga diramaikan Kim Jae-young.

Spoiler Drakor Love in Contract

Drakor Love in Contract mengisahkan seorang perempuan Bernama Sang-eun yang bekerja sebagai istri kontrak profesional.

Sang-eun terjebak di antara klien lama dengan kontrak eksklusif jangka panjang setiap Senin, Rabu, dan Jumat, dan seorang pendatang baru yang ingin melakukan perjanjian kontrak dengannya untuk hari Selasa, Kamis, dan Sabtu.

Jung Ji-ho merupakan pelanggan misterius Sang-eun yang setia menyewa jasanya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat.

Walaupun tidak banyak yang diketahui tentang sosoknya di awal, perubahan mulai terlihat ketika Sang-eun menandatangani kontrak tetap yang baru dengan pelanggan barunya.

Banyak kejadian-kejadian seru yang mereka alami, penasaran dengan kisah cinta segitiga mereka saksikan Drakor Love in Contract setiap Rabu dan Kamis pukul 22.00 Wib di Prime Video.

