Link Nonton Drakor Mental Coach Jegal Full Episode, Kisahkan Tentang Mental Health

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Drama Korea atau drakor Mental Coach Jegal tayang pada September 2022 di tvN.

Drakor Mental Coach Jegal ini disutradarai oleh Song Jung Hyun yang juga membuat drakor ternama seperti, The Woman Who Married Three Times, Should We Kiss First, When My Love Blooms, dan masih banyak lagi.

Drakor Mental Coach Jegal sekaligus menggantikan drakor Poong, The Joseon Psychiatrist.

Drakor Mental Coach Jegal tayang sebanyak sembilan episode.

Spoiler Drakor Mental Coach Jegal

Drakor Mental Coach Jegal berkisah tentang Jegal Gil (Jung Woo) yang merupakan anggota tim nasional taekwondo.

Awalnya, Jegal Gil seorang atlet taekwondo yang terkenal dan amat berprestasi.

Namun, ia menyebabkan masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya hingga membuatnya harus keluar dari tim tersebut.

Keluarnya dia dari tim taekwondo, membuatnya masuk ke kampung atlet sebagai pelatih mental atlet timnas Korea Selatan.

Di kampung atlet tersebut, ia bertemu Cha Ga Eul (Lee Yoo Mi), atlet skater jarak pendek. Ia pernah memenangkan medali emas di kejuaraan dunia.

Karir atlet kelas dunia itu mulai merosot setelah bergabung dengan tim barunya.

Lee Ga Eul tidak dapat menceritakan masalahnya kepada siapa pun dan menyalahkan dirinya sendiri, hingga akhirnya bertemu Je Gal Gil.

Saat bertemu Cha Ga Eul, Je Gal Gil teringat dengan dirinya di masa lalu. Kini dia siap untuk bangkit dari keterpurukan dan menjadi pendukung utama bagi Cha Ga Eul.

Muncul pula benih-benih cinta di antara keduanya.